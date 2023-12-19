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Новые услуги и дизайн. В "Дія" провели ряд изменений: детали

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В "Дія" сегодня презентовали ряд новых изменений. От новых услуг до обновленного дизайна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минцифры и главу ведомства Михаила Федорова.

Презентация на Diia Summit

Сегодня на Diia Summit с участием президента Владимира Зеленского и чиновников презентовали новые сервисы для украинцев. Заметим, что подобный саммит прошел впервые с начала полномасштабной войны. Мероприятие стало началом новой страницы в жизни цифрового государства.

"Запустили более 70 сервисов в приложении и на портале Деяния, переосмыслили платформу "Дія.Освіта", создали основу для электронных реестров Дія.Engine. И это лишь часть экосистемы "Дія", - акцентировал Федоров.

Какие сервисы появились в "Дія"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров озвучил, какие новые услуги стали доступны в приложении госуслуг. Среди них:

  • Автоматизированная услуга внесения изменений в ФОП. Их можно осуществить через несколько минут без участия регистратора
  • Перерегистрация автомобиля. Купля-продажа автомобиля доступна в "Дія". Услугу можно получить быстро, без лишних бумажек и посредников
  • е-Підприємець. Услуга запущена в формате бета-теста. Речь идет о нескольких услугах для бизнеса в одном заявлении.
  • Услуги для моряков. Теперь оформить документы моряки могут без бесполезных поездок и часов потраченного времени.

Новый дизайн приложения. Он стал инклюзивным, понятным и современным. Теперь главный экран станет более функциональным, обновленные документы. Также в "Дія" добавили ленту с важными обновлениями.

"Эти сервисы покажут совершенно новый подход к государственным услугам, в котором нет места коррупции и бюрократии", - отметили в Минцифре.

Протестировать новые услуги можно и оценить дизайн можно после обновления приложения.

Также в Минцифре анонсировали, что продолжат трансформацию, и в планах на следующий год - запуск "Дія.Офісу" и "Мрії".

Напомним, что во время саммита президент Владимир Зеленский сообщил, когда в "Дія" станет доступна услуга купли-продажи автомобилей.

Также посол США в Украине Бриджит Бринк во время саммита анонсировала выделение Украине 150 млн долларов в течение 5 лет для поддержки программы по цифровой трансформации.

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