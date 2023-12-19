Новые услуги и дизайн. В "Дія" провели ряд изменений: детали

В "Дія" сегодня презентовали ряд новых изменений. От новых услуг до обновленного дизайна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минцифры и главу ведомства Михаила Федорова.
Сегодня на Diia Summit с участием президента Владимира Зеленского и чиновников презентовали новые сервисы для украинцев. Заметим, что подобный саммит прошел впервые с начала полномасштабной войны. Мероприятие стало началом новой страницы в жизни цифрового государства.
"Запустили более 70 сервисов в приложении и на портале Деяния, переосмыслили платформу "Дія.Освіта", создали основу для электронных реестров Дія.Engine. И это лишь часть экосистемы "Дія", - акцентировал Федоров.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров озвучил, какие новые услуги стали доступны в приложении госуслуг. Среди них:
Новый дизайн приложения. Он стал инклюзивным, понятным и современным. Теперь главный экран станет более функциональным, обновленные документы. Также в "Дія" добавили ленту с важными обновлениями.
"Эти сервисы покажут совершенно новый подход к государственным услугам, в котором нет места коррупции и бюрократии", - отметили в Минцифре.
Протестировать новые услуги можно и оценить дизайн можно после обновления приложения.
Также в Минцифре анонсировали, что продолжат трансформацию, и в планах на следующий год - запуск "Дія.Офісу" и "Мрії".
Напомним, что во время саммита президент Владимир Зеленский сообщил, когда в "Дія" станет доступна услуга купли-продажи автомобилей.
Также посол США в Украине Бриджит Бринк во время саммита анонсировала выделение Украине 150 млн долларов в течение 5 лет для поддержки программы по цифровой трансформации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.