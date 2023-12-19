ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США выделят Украине 150 млн долларов для программы по цифровой трансформации, - посол

Вторник 19 декабря 2023 14:10
UA EN RU
США выделят Украине 150 млн долларов для программы по цифровой трансформации, - посол Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 150 млн долларов в течение 5 лет для поддержки программы по цифровой трансформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк во время Diia Summit.

"Я хотела бы объявить о новой главе в партнерстве США и Украины в цифровой трансформации - 150 млн долларов в течение 5 лет для программы по цифровой трансформации", - сказала Бринк.

По ее словам, это поможет развить усилия по дальнейшему экономическому развитию, инвестициям и цифровой инфраструктуре, оцифровке процессов развития малого и среднего бизнеса и культивации новой бизнес-среды в Украине, а также поддержать прозрачное восстановление и поддержку системы "Мрія" и Prozorro.

Diia Summit

Недавно Министерство цифровой трансформации Украины презентует ряд новинок в "Дії" на Diia Summit, который состоится 19 декабря.

В ведомстве отметили, что на Diia Summit уже традиционно будет презентация революционных услуг. Одна из них, которую ждут больше всего, - перерегистрация авто в приложении "Дія".

Также планируется обновление карты с "Пунктами несокрушимости”, автоматические изменения в ФОП и "є-Підприємець".

Команда Минцифры также презентует 19 декабря услуги для моряков и новый дизайн "Дії" - приложение будет еще более удобным, функциональным и современным.

В презентации на Diia Summit примут участие профильные министры и партнеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине
NEWS
Миллиарды для Украины. Главное о дебатах в США и будет ли решение до конца года
Миллиарды для Украины. Главное о дебатах в США и будет ли решение до конца года
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году