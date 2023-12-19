Нові послуги та дизайн. В "Дія" провели низку змін: деталі

В "Дія" сьогодні презентували низку нових змін. Від нових послуг та до оновленого дизайну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри та очільника відомства Михайла Федорова.
Так, сьогодні на Diia Summit за участі президента Володимира Зеленського та урядовців презентували нові сервіси для українців. Зауважимо, що подібний саміт відбувся вперше з початку повномасштабної війни. Захід став початком нової сторінки в житті цифрової держави.
"Запустили понад 70 сервісів у застосунку та на порталі Дія, переосмислили платформу "Дія.Освіта", створили основу для електронних реєстрів Дія.Engine. І це лише частина екосистеми "Дія", - акцентував Федоров.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров озвучив, які нові послуги стали доступними у застосунку держпослуг. Серед них:
Новий дизайн застосунку. Він став інклюзивним, зрозумілим та сучасним. Тепер головний екран стане функціональнішим, оновлені документи. Також в "Дія" додали стрічку з важливими оновленнями.
"Ці сервіси покажуть зовсім новий підхід до державних послуг, у якому немає місця корупції та бюрократії", - зазначили в Мінцифри.
Протестувати нові послуги можна та оцінити дизайн можна після оновлення додатку.
Також у Мінцифри анонсували, що продовжать трансформацію, і у планах на наступний рік - запуск "Дія.Офісу" та "Мрії".
Нагадаємо, що під час саміту президент Володимир Зеленський повідомив, коли в "Дія" стане доступною послуга купівлі-продажу автівок.
Також посол США в Україні Бріджит Брінк під час саміту анонсувала виділення Україні 150 млн доларів протягом 5 років для підтримки програми з цифрової трансформації.
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