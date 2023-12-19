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Нові послуги та дизайн. В "Дія" провели низку змін: деталі

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В "Дія" сьогодні презентували низку нових змін. Від нових послуг та до оновленого дизайну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри та очільника відомства Михайла Федорова.

Презентація на Diia Summit

Так, сьогодні на Diia Summit за участі президента Володимира Зеленського та урядовців презентували нові сервіси для українців. Зауважимо, що подібний саміт відбувся вперше з початку повномасштабної війни. Захід став початком нової сторінки в житті цифрової держави. 

"Запустили понад 70 сервісів у застосунку та на порталі Дія, переосмислили платформу "Дія.Освіта", створили основу для електронних реєстрів Дія.Engine. І це лише частина екосистеми "Дія", - акцентував Федоров.

Які сервіси зʼявилися в "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров озвучив, які нові послуги стали доступними у застосунку держпослуг. Серед них:

  • Автоматизована послуга внесення змін про ФОП. Їх можна здійснити за кілька хвилин без участі реєстратора 
  • Перереєстрація авто. Купівля-продаж автомобіля доступна в "Дії". Послугу можна отримати швидко, без зайвих папірців та посередників 
  • е-Підприємець. Послуга запущена у форматі бета-тесту. Мова про декілька послуг для бізнесу в одній заяві. 
  • Послуги для моряків. Тепер оформити документи моряки можуть без даремних поїздок та годин витраченого часу. 

Новий дизайн застосунку. Він став інклюзивним, зрозумілим та сучасним. Тепер головний екран стане функціональнішим, оновлені документи. Також в "Дія" додали стрічку з важливими оновленнями.

"Ці сервіси покажуть зовсім новий підхід до державних послуг, у якому немає місця корупції та бюрократії", - зазначили в Мінцифри.

Протестувати нові послуги можна та оцінити дизайн можна після оновлення додатку.

Також у Мінцифри анонсували, що продовжать трансформацію, і у планах на наступний рік - запуск "Дія.Офісу" та "Мрії".

Нагадаємо, що під час саміту президент Володимир Зеленський повідомив, коли в "Дія" стане доступною послуга купівлі-продажу автівок.

Також посол США в Україні Бріджит Брінк під час саміту анонсувала виділення Україні 150 млн доларів протягом 5 років для підтримки програми з цифрової трансформації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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