Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Новые планы Украины в отношении США: что обсудили Зеленский и Кислица

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Сергеем Кислицей, первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram-канале.

Владимир Зеленский заявил, что поскольку Сергей Кислица долгое время работал в США, то он имеет глубокое понимание американской политики и механизмов международного взаимодействия, что сейчас критично для поддержки Украины в условиях войны.

Во время встречи обсуждалось усиление сотрудничества с партнерами и стратегическое направление украинской дипломатии на укрепление международной поддержки Украины.

Президент Зеленский отметил важность консолидации усилий для эффективной координации работы с ключевыми союзниками и развития долгосрочных партнерских отношений.

 

Дипломатическая карьера Сергея Кислицы в США

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица имеет многолетний опыт дипломатической работы в Соединенных Штатах, что делает его ключевым специалистом по вопросам сотрудничества Украины с Вашингтоном.

Так, в 2001-2005 годах Кислица работал в Посольстве Украины в США, занимая должности Political Counsellor и Minister-Counsellor (Political). Он непосредственно занимался политическими вопросами и международными отношениями, что позволило ему глубоко понимать американскую политику и дипломатические механизмы.

Кроме юридического образования и большого дипломатического опыта, Кислица имеет репутацию человека, способного эффективно защищать интересы Украины на международной арене - как в дипломатических дебатах, так и в юридических или политических дискуссиях.

 

США и Украина

Напомним, США внесли завершение войны в Украине в ключевые пункты Стратегии нацбезопасности.

Так, на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что США уже много раз урегулировали мировые конфликты и войны. В связи с этим, он считает, что удастся и на этот раз, в случае с Украиной.

Кроме того, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель будут "хорошие новости".

