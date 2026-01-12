Новые ограничения для украинцев: в Польше хотят изменить правила трудоустройства

В Konfederacja Lewiatan (крупнейшая организация работодателей в Польше, - ред.) отмечают, что тема новых правил пребывания украинцев в Польше является особенно чувствительной, ведь с 5 марта граждане Украины, которые получили в стране временную защиту, потеряют специальные льготы, действовавшие после начала полномасштабной войны.

Что предлагает польское правительство

29 декабря 2025 года на сайте Центра правительственного законодательства Польши был обнародован законопроект № UD345. Документ предусматривает поэтапную отмену положений спецзакона о помощи гражданам Украины и существенные изменения правил трудоустройства иностранцев.

В то же время представительские организации работодателей, по их словам, не были привлечены к публичным консультациям при подготовке документа.

Беспокойство работодателей

Эксперт по вопросам занятости Konfederacja Lewiatan Надежда Винярская отметила, что отсутствие социальных партнеров в законодательном процессе нарушает принципы социального диалога и надлежащей законодательной практики.

"Проект касается ключевых норм для функционирования рынка труда и легальности трудоустройства иностранцев, поэтому его принятие без консультаций является серьезной проблемой", - отметила она.

Ограничения для украинцев

Наиболее противоречивым предложением законопроекта является ограничение упрощенной процедуры трудоустройства украинцев. Согласно документу, возможность работы на основании уведомления о поручении работы оставят только для тех граждан Украины, которые пользуются временной защитой.

По словам эксперта, это может привести к организационному хаосу в компаниях, поскольку работодателям придется проверять правовой статус каждого иностранного работника. Также возрастет риск ошибок при легализации занятости.

"Упрощенная процедура была одним из самых эффективных инструментов для бизнеса, особенно в отраслях с острым дефицитом кадров", - пояснила Винярская.

Проблемы с легализацией проживания

Законопроект также предлагает сохранить остановку сроков в административных производствах в отношении иностранцев до 4 марта 2027 года. В Konfederacja Lewiatan считают, что это фактически парализует рассмотрение дел, лишает иностранцев правовой определенности и создает дополнительные риски для работодателей.

Сейчас процедура легализации проживания в Польше длится в среднем более года, а правовой статус иностранцев в этот период остается неопределенным, что повышает риск нелегального трудоустройства.

Чего требует бизнес

Konfederacja Lewiatan призывает польские власти прекратить практику остановки административных производств и сохранить возможность трудоустройства граждан Украины по упрощенной процедуре независимо от оснований их пребывания.

Если же ограничения все-таки останутся, работодатели настаивают на отсрочке их введения как минимум до марта 2027 года, чтобы бизнес и работники имели время адаптироваться к новым правилам и избежать правового вакуума.