Польша повысила стоимость консульских сборов: сколько теперь стоит виза

Польша, Вторник 06 января 2026 08:00
UA EN RU
С января 2026 года выросла стоимость консульских сборов (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство иностранных дел Польши с 1 января 2026 года подняло стоимость консульских сборов. Цены подскочили на 25-30%, последний раз тарифы повышали минимум десять лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gov.pl.

Почему меняются сборы

Размер консульских сборов оставался почти неизменным для большинства случаев в течение 10 лет, а для некоторых - даже с 2013 года. За это время значительно выросли:

  • расходы на оплату труда персонала,
  • инфляция,
  • расходы на работу консульских учреждений, включая обслуживание и доставку документов.

Поэтому было решено скорректировать ставки в соответствии с современными экономическими реалиями, что на практике означает увеличение большинства сборов на 25-30%.

Стоимость паспортных сборов

С 1 января 2026 года установлены новые тарифы за выдачу временного паспорта:

  • 100 евро - выдача в рабочее время;
  • 200 евро - выдача в нерабочий день.

Эти процедуры считаются срочными, поэтому дополнительная плата за срочную обработку не взимается. Размер сбора определяется временем подачи заявления, а не получением документа.

Изменения в визовых сборах

Новые ставки также касаются визовых процедур:

  • 200 евро - принятие и обработка заявления на национальную визу и повторное рассмотрение заявления;
  • 90 евро - повторное рассмотрение заявления на шенгенскую визу, согласованное с положениями Визового кодекса Сообщества;
  • заверение подписи - 35 евро;
  • составление нотариального акта - 80 евро.

Читайте также о том, что с 1 января 2026 года в Польше вступят в силу новые правила оплаты труда - минимальная зарплата вырастет, а вместе с ней изменятся десятки финансовых показателей для миллионов людей.

Ранее мы писали о том, что в Польше вступили в силу новые положения Трудового кодекса, которые существенно меняют правила трудоустройства. Речь идет о введении обязательной прозрачности зарплат, запрет вопросов о предыдущем доходе и новые требования к объявлениям о работе.

