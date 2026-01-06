Польша повысила стоимость консульских сборов: сколько теперь стоит виза
Министерство иностранных дел Польши с 1 января 2026 года подняло стоимость консульских сборов. Цены подскочили на 25-30%, последний раз тарифы повышали минимум десять лет назад.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gov.pl.
Почему меняются сборы
Размер консульских сборов оставался почти неизменным для большинства случаев в течение 10 лет, а для некоторых - даже с 2013 года. За это время значительно выросли:
- расходы на оплату труда персонала,
- инфляция,
- расходы на работу консульских учреждений, включая обслуживание и доставку документов.
Поэтому было решено скорректировать ставки в соответствии с современными экономическими реалиями, что на практике означает увеличение большинства сборов на 25-30%.
Стоимость паспортных сборов
С 1 января 2026 года установлены новые тарифы за выдачу временного паспорта:
- 100 евро - выдача в рабочее время;
- 200 евро - выдача в нерабочий день.
Эти процедуры считаются срочными, поэтому дополнительная плата за срочную обработку не взимается. Размер сбора определяется временем подачи заявления, а не получением документа.
Изменения в визовых сборах
Новые ставки также касаются визовых процедур:
- 200 евро - принятие и обработка заявления на национальную визу и повторное рассмотрение заявления;
- 90 евро - повторное рассмотрение заявления на шенгенскую визу, согласованное с положениями Визового кодекса Сообщества;
- заверение подписи - 35 евро;
- составление нотариального акта - 80 евро.
Читайте также о том, что с 1 января 2026 года в Польше вступят в силу новые правила оплаты труда - минимальная зарплата вырастет, а вместе с ней изменятся десятки финансовых показателей для миллионов людей.
Ранее мы писали о том, что в Польше вступили в силу новые положения Трудового кодекса, которые существенно меняют правила трудоустройства. Речь идет о введении обязательной прозрачности зарплат, запрет вопросов о предыдущем доходе и новые требования к объявлениям о работе.