Польша повысила стоимость консульских сборов: сколько теперь стоит виза

Министерство иностранных дел Польши с 1 января 2026 года подняло стоимость консульских сборов. Цены подскочили на 25-30%, последний раз тарифы повышали минимум десять лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gov.pl .

Почему меняются сборы

Размер консульских сборов оставался почти неизменным для большинства случаев в течение 10 лет, а для некоторых - даже с 2013 года. За это время значительно выросли:

расходы на оплату труда персонала,

инфляция,

расходы на работу консульских учреждений, включая обслуживание и доставку документов.

Поэтому было решено скорректировать ставки в соответствии с современными экономическими реалиями, что на практике означает увеличение большинства сборов на 25-30%.

Стоимость паспортных сборов

С 1 января 2026 года установлены новые тарифы за выдачу временного паспорта:

100 евро - выдача в рабочее время;

200 евро - выдача в нерабочий день.

Эти процедуры считаются срочными, поэтому дополнительная плата за срочную обработку не взимается. Размер сбора определяется временем подачи заявления, а не получением документа.

Изменения в визовых сборах

Новые ставки также касаются визовых процедур: