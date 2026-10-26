Новые молекулы и соединения: как ученые во Львове создают противоопухолевые препараты

Около половины ученых львовского Института биологии клетки работают с микроорганизмами - преимущественно дрожжами и бактериями. Остальные - с клеточными линиями, в частности здоровыми и раковыми.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор Института биологии клетки Национальной академии наук (НАН) Украины Константин Дмитрук.
В целом Институт, по словам его руководителя, имеет четыре отдела (каждый из которых работает над своими направлениями).
Так, отдел молекулярной генетики и биотехнологии занимается генетической инженерией дрожжей для получения биологически активных соединений.
Речь идет о биотопливе, витаминах, антибиотиках и белках.
Исследователи изучают также деградацию белков у дрожжей.
В отделе аналитической биотехнологии исследуют ферменты, перспективные для определения важных аналитов и создания биосенсоров.
Другое направление - синтез нанозимов (искусственных ферментов на основе наноматериалов).
В отделе регуляции пролиферации клеток и апоптоза:
Наконец в отделе сигнальных механизмов клетки:
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"Одно из направлений наших исследований - поиск новых малых молекул с противоопухолевой активностью", - поделился Дмитрук.
Он уточнил, что это, прежде всего, "гетероциклические соединения, в которых сочетают несколько активных фрагментов".
"Такой подход позволяет получать соединения с более высокой противоопухолевой активностью и избирательностью действия", - объяснил специалист.
Особенно перспективным, по его словам, "является поиск соединений, действующих на конкретные молекулярные мишени в опухолевых клетках".
"Например, это могут быть белки или сигнальные пути, нарушенные из-за определенных мутаций", - рассказал директор Института.
Он отметил, что "такой подход позволяет более точно влиять на опухолевые клетки, уменьшая действие на здоровые".
Параллельно с этим ученые проверяют безопасность потенциальных препаратов - "не токсичны ли они для здоровых клеток и не повреждают ли ДНК".
"Другое направление, над которым в Институте работают уже много лет, - создание комбинированных методов так называемой метаболической противоопухолевой терапии. Один из подходов основывается на использовании ферментов, расщепляющих аминокислоты", - сообщил Дмитрук.
Он напомнил, что "многие агрессивные опухоли зависят от поступления определенных аминокислот, в частности аргинина, глутамина и аспарагина".
Следовательно, "если ограничить их доступность, можно подавлять рост опухолевых клеток".
В Институте уже создали, по словам экперта, "собственные микробные продуценты рекомбинантных ферментов, способных расщеплять отдельные аминокислоты".
"Также разработали ряд комбинированных подходов к противоопухолевой терапии, в которых такие ферменты сочетают с аналогами аминокислот растительного происхождения и другими соединениями, влияющими на метаболизм опухолевых клеток", - рассказал Дмитрук.
В заключение он отметил, что эти подходы "испытывают на лабораторных животных с опухолями".
"Результаты исследований опубликованы в международных научных журналах, а наиболее перспективные разработки - защищены патентами", - подытожил специалист.
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