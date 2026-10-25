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Во Львове ученые приблизились к созданию нового антибиотика: будет ли у Украины свой препарат

10:12 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Василина Копытко
Во Львове ученые приблизились к созданию нового антибиотика: будет ли у Украины свой препарат Что известно о разработке (фото иллюстративное Freepik)
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Украинские ученые вывели штаммы дрожжей, которые производят вещество с антибактериальной активностью. Оно действует против ряда бактерий, в частности стойкого к метициллину золотистого стафилококка.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины Константин Дмитрук.

Против каких бактерий действует разработка

Ученые Института биологии клетки НАН Украины вывели штаммы дрожжей, продуцирующих аминорибофлавин - производное витамина B2 с антибактериальной активностью.

По словам Дмитрука, аминорибофлавин действует против ряда бактерий, в частности золотистого стафилококка, включая метициллинрезистентный Staphylococcus aureus (MRSA). Эта бактерия обладает стойкостью к метициллину и ряду других антибиотиков.

В то же время ученый отмечает: речь идет о лабораторном продуценте, а не о готовом препарате для лечения инфекций.

Что мешает создать антибиотик

Чтобы превратить разработку в новый антибиотик, исследователям нужно повысить производительность дрожжевых штаммов, оптимизировать ферментацию и разработать технологии выделения и очистки вещества до фармацевтического качества.

Следующий этап - доклинические исследования, в ходе которых проверяют токсичность, фармакокинетику и эффективность препарата на животных. После этого должны пройти клинические испытания на людях, регистрация и наладка производства.

"В украинских условиях пройти путь от лабораторного штамма к зарегистрированному антибиотику реально только при серьезных инвестициях, государственной поддержке и международном сотрудничестве", - пояснил Дмитрук.

По его словам, разработка новых антибиотиков требует значительных средств, а потенциальная прибыль для фармацевтических компаний сравнительно невелика. Поэтому бизнес неохотно инвестирует в это направление.

"Без этого разработка может остаться на уровне перспективной научной платформы", - предостерег ученый.

В то же время, Дмитрук считает важным сохранять несколько перспективных кандидатов на новые антибиотики. Опыт пандемии COVID-19 показал, что при должной концентрации ресурсов путь от научной разработки до практического применения можно существенно ускорить.

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