ua en ru
Вс, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Биотопливо из соломы и опилок: львовские ученые разработали технологию

12:14 25.10.2026 Вс
3 мин
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Биотопливо из соломы и опилок: львовские ученые разработали технологию Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Ученые Института биологии клетки НАН Украины во Львове работают над технологией, позволяющей получать биотопливо из непищевого сырья, в частности соломы. Однако для промышленного использования разработка еще требует значительной доработки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины Константин Дмитрук.

Как получают этанол из соломы

Технология позволяет производить биотопливо из отходов сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. Производство не конкурирует за сырье с пищевой промышленностью, поскольку для этого используется непищевое сырье.

Как объяснил Дмитрук, процесс получения этанола из соломы состоит из нескольких этапов. На первом - сырье измельчают и предварительно обрабатывают кислотами или щелочами. Часто это происходит при повышенной температуре или давлении. После этого грибные ферменты расщепляют целлюлозу и гемицеллюлозу до простых сахаров, которые дрожжи превращают в этанол.

Чтобы процесс был экономически выгодным, важно эффективно сбраживать не только глюкозу, но и ксилозу - сахар, содержащийся в гемицеллюлозе.

Как ученые усовершенствовали дрожжи

Для производства этанола исследователи используют дрожжи Ogataea polymorpha. В отличие от классических спиртовых дрожжей они могут сбраживать не только глюкозу, но и ксилозу и осуществлять алкогольную ферментацию при температуре 45-48 градусов.

Такая термотолерантность позволяет сочетать ферментативный гидролиз растительного сырья, который происходит при повышенной температуре, с алкогольной ферментацией в одном технологическом процессе.

В то же время, природная способность этих дрожжей сбраживать ксилозу была недостаточно эффективной. Ученые усовершенствовали дрожжи и более чем в 30 раз повысили продукцию этанола из ксилозы.

Для этого они ввели соответствующие гены, изменили регуляцию экспрессии и модифицировали транспортер глюкозы, чтобы он эффективно переносил в клетку не только глюкозу, но и ксилозу.

Почему технологию еще не используют в промышленности

По словам Дмитрука, разработка пока далека от промышленного использования и требует значительной доработки.

Одна из нерешенных проблем - токсичные соединения, которые образуются при предварительной обработке сырья. В процессе обработки соломы кислотами высвобождаются вещества, подавляющие жизнедеятельность дрожжей. Поэтому ученые работают над повышением устойчивости дрожжей к этим соединениям.

Также требуются пилотные установки, на которых можно будет проверить весь процесс производства - от подготовки сырья до получения этанола путем дистилляции.

Дмитрук отметил, что для производства этанола из соломы или опилок необходимо предварительно обрабатывать непищевое сырье и использовать дорогостоящие ферменты для высвобождения сахаров. Поэтому он вряд ли будет дешевле, чем тот, который производят из сахара или крахмала.

В то же время преимущество технологии заключается в возможности использовать для производства биотоплива непродовольственное сырье.

Сейчас этанол получают из сырья, которое можно использовать для пищевых нужд: кукурузы, пшеницы и других зерновых культур, а также сахарного тростника и сахарной свеклы. В то же время производство из соломы или опилок перспективно с точки зрения избегания конкуренции за пищевое сырье.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как выращивание энергетической ивы на Волыни помогает общинам экономить на отоплении.

Также мы писали, что с 1 июля в Украине был введен стандарт бензина Е10 с содержанием до 10% биоэтанола. Эксперты уверяют, что горючее остается вполне безопасным для автомобилей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые НАН Украины
Новости
Россияне ударили по ТЦ в Харькове, ранены спасатели
Россияне ударили по ТЦ в Харькове, ранены спасатели
Аналитика
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен