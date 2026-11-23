Пять новинок Apple: что покажут в начале весны?

По данным Гурмана, пять новых устройств Apple должны выйти в течение цикла обновления iOS 27.4. В то же время, это не означает, что компания проведет одну совместную презентацию или откроет продажи всех новинок одновременно.

Главными премьерами начала весны станут базовый iPhone 18 и более доступный iPhone 18e .

В этом году Apple сменяет привычный график: стандартный iPhone 18 перенесли на весну, тогда как iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max представили еще осенью.

По предварительным утечкам, обе новые модели получат процессор A20, 9 ГБ оперативной памяти и более мощные аккумуляторы для более длительной работы без подзарядки.

Вместе со смартфонами Apple готовит новый базовый iPad. Планшет будет работать на чипе A19 и поддерживать функции Apple Intelligence.

Также гаджету приписывают свой сетевой чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7. Модели с сотовой связью могут получить модем C1X.

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MacBook Neo и Air получат новые чипы и больше памяти

Второе поколение MacBook Neo может перейти с процессора A18 Pro на A19 Pro, а объем оперативной памяти увеличится с 8 до 12 ГБ.

Apple также рассматривает возможность выпустить ноутбук в новых цветах. Ритейлеры ожидают, что спрос на модель будет расти, потому в 2027 году компания может удвоить объемы поставок.

Обновление MacBook Air будет менее заметным извне. Ноутбуки должны получить процессор M6, но сохранят привычный дизайн и два варианта размера экрана - 13 и 15 дюймов.

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iPhone Air 2 и новые iPad: что Apple оставила на вторую волну релизов?

Еще несколько новинок компания планирует выпустить позже, но и в первой половине 2027 года. Среди них - iPhone Air 2, а также обновленные iPad Air и iPad Pro.

По предварительным данным, iPhone Air 2 получит процессор A20 Pro, вторую основную камеру и более компактный Dynamic Island. Также смартфону приписывают увеличенное время автономной работы.

iPad Air, по слухам, перейдет на процессор M5 и получит OLED-дисплей. Будущий iPad Pro, вероятно, обзаведется новым чипом и усовершенствованной системой охлаждения.