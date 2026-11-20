Apple готовит собственного ИИ-агента, который сможет выполнять многоэтапные задания на ПК от имени пользователя, в частности, работать с программами, открывать сайты и писать код.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Купертино ищет руководителя инженерного направления для создания собственного ИИ агента, способного работать за компьютером вместо пользователя, параллельно усиливая ограничения для посторонних агентов в macOS 27.3.

Что будет иметь ИИ-агент от Apple?

В описании вакансии предлагается представить ИИ-агента, пользующегося компьютером так же, как опытный человек. Он должен просматривать веб-страницы, работать в разных программах, запускать команды, писать и настраивать код, вызывать сервисы и подбирать нужный инструмент для каждого шага.

Все это должно происходить частно и с фирменным качеством исполнения, свойственным продуктам Apple.

Также отмечается, что агент должен свободно переключаться между инструментами и выполнять многоэтапные задачи в программах, браузерах, командной строке, коде и через API.

Несмотря на то, что компании в последнее время активно развивают агентные сервисы (в частности, OpenAI, Anthropic и Meta), в Apple пока не комментируют детали разработки, а сам проект находится на ранней стадии и может появиться не раньше конца следующего года.

Читайте больше: Apple усиливает защиту Mac: как не разрешить программам видеть лишние личные данные

Ограничения для посторонних агентов в macOS 27.3

Параллельно с развитием собственного помощника Apple усложняет для посторонних ИИ-агентов получение полного контроля над компьютерами пользователей.

Так, в обновлении macOS 27.3 планируется добавить предупреждения, которые будут предостерегать от предоставления полного доступа посторонним агентам.

Еще в октябре Apple предупредила разработчиков о введении дополнительных ограничений. Теперь пользователи смогут предоставить программе такой широкий доступ только после отдельного четкого подтверждения.