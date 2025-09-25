Новые группы заходят с севера. РФ атаковала Украину 176 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 25 сентября, начиная с 18:00 24 сентября, противник атаковал Украину 176 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Атака осуществлялась с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и с Чауды на временно оккупированном Крыму. Около 100 из них составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 150 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

Атака продолжается. Кроме того, с севера зашли новые группы ударных БпЛА. Силы обороны призывают соблюдать меры безопасности.