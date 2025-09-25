Нові групи заходять з півночі. РФ атакувала Україну 176 дронами: скільки збила ППО
У ніч на 25 вересня, починаючи з 18:00 24 вересня, противник атакував Україну 176 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Атака здійснювалася з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Чауди на тимчасово окупованому Криму. Близько 100 із них становили "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 150 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.
Атака триває. Крім того, з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА. Сили оборони закликають дотримуватися заходів безпеки.
Нічний обстріл 25 вересня
Минулої ночі під час російського обстрілу пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Наразі відомо, що без електроенергії залишились декілька ділянок, що призвело до затримки потягів.