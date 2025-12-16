Новые гаджеты и функции iOS 26: инсайдеры рассказали, что Apple планирует представить в будущем

На прошлой неделе были опубликованы детали о будущих устройствах Apple и функциях iOS 26. Внутри компании операционную систему все еще называли iOS 19, хотя она соответствует будущей iOS 26. Источники также предоставили список еще не анонсированных устройств и функций, подтвердивших многие слухи о планах Apple.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.
Некоторые устройства, такие как AirTag 2, iPad и Home Hub, ожидаются в начале 2026 года, а другие появятся позже. В программном обеспечении Apple не указаны даты выпуска, поэтому точных сроков для многих продуктов пока нет.
