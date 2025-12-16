RU

Экономика Авто Tech

Новые гаджеты и функции iOS 26: инсайдеры рассказали, что Apple планирует представить в будущем

Подробности будущих устройств Apple и iOS 26 появились в сети (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

На прошлой неделе были опубликованы детали о будущих устройствах Apple и функциях iOS 26. Внутри компании операционную систему все еще называли iOS 19, хотя она соответствует будущей iOS 26. Источники также предоставили список еще не анонсированных устройств и функций, подтвердивших многие слухи о планах Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

AirTags и устройства для дома

  • AirTag 2 - B589
  • Apple Studio Display 2 - J427 и J527
  • Apple TV - J355
  • Home hub 1 (с базой) - J490
  • Home hub 2 (настенный) - J491
  • Неизвестный аксессуар для дома - J229 (возможно, отдельная база или новая камера Apple)
  • Настольный робот - J595
  • HomePod mini 2 - B525.

iPad

  • iPad 12 - J581 и J582 (Wi-Fi и Cellular)
  • iPad Air M4 - J707, J708, J737, J738 (11 и 13 дюймов, Wi-Fi и Cellular).

iPhone

  • iPhone 17e - V159
  • iPhone Air 2 - V62 (программное обеспечение предшествует решению Apple отложить запуск)
  • iPhone 18 Pro - V63
  • iPhone 18 Pro Max - V64
  • Складной iPhone - V68.

Mac

  • Недорогой MacBook с чипом A18 Pro - J700
  • MacBook Pro M5 Pro/Max - J714c, J714s, J716c, J716s (14 и 16 дюймов)
  • MacBook Air M5 - J813 и J815 (13 и 15 дюймов)
  • Mac Studio M5 - J775c и J775d (M5 Max и M5 Ultra)
  • Mac mini M5 - J873g и J873s (M5 и M5 Pro)
  • MacBook Pro 14 дюймов M6 - J804
  • MacBook Pro M6 Pro/Max - K114c, K114s, K116c, K116s.

Носимые устройства

  • Шлем Vision Air - N100 (легкая и более доступная версия Vision Pro)
  • Прототип AR-очков - N421 (предполагалось к выпуску, затем отменено)
  • AR-очки для Mac - N107 (аналогично отменено)
  • Дешевый Vision Pro - N109
  • AI-очки - N50 / N401 (конкурент Meta Ray-Ban)
  • Apple Watch Series 12 - N237 и N238 (Wi-Fi и Cellular)
  • Apple Watch Ultra 4 - N240.

Чипы

  • U3 (Ultra Wideband) - T203
  • M5 Pro/Max/Ultra - T6050
  • M6 - T8152
  • A20/A20 Pro - T8160
  • S11 - T8320.

Неизвестные устройства

  • N110, N209, N216, J349, J190, J226.

Некоторые устройства, такие как AirTag 2, iPad и Home Hub, ожидаются в начале 2026 года, а другие появятся позже. В программном обеспечении Apple не указаны даты выпуска, поэтому точных сроков для многих продуктов пока нет.

