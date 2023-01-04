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Новые эконормы нужно отсрочить, иначе предприятия начнут сворачивать производство, - эксперт

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Среда 04 января 2023 15:40
Новые эконормы нужно отсрочить, иначе предприятия начнут сворачивать производство, - эксперт Фото: новые эконормы нужно отсрочить, иначе предприятия начнут сворачивать производство (pixabay.com)
Автор: Юлия Бойко

В 2023 году очень важным вопросом для украинской экономики должна стать отсрочка экологических нормативов, на введении которых настаивает власть - сейчас предприятия не имеют ни средств на модернизацию, ни возможности привлекать инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Федерации металлургов (ФМУ) Сергея Беленького.

"Различные экологические нормативы в последнее время активно педалируют профильные организации под предлогом евроинтеграции. В то же время эти нормы часто пытаются имплементировать бездумно - не понимая, что сегодня наши предприятия лишены каких-либо возможностей привлечь инвестиции", - подчеркнул Беленький.

По его словам, в странах Европы переход на новые нормы проводился в течение многих десятков лет, а также создавались специальные фонды, помогавшие предприятиям с финансированием экологических проектов.

"У нас государство не планирует помогать предприятиям осуществлять огромный объем инвестиций. Но у предприятий, на чьи плечи ложатся эти расходы, нет таких средств - они работают в убыток. И в нынешних условиях речь о введении реформы промышленных отходов просто не может идти - предприятия будут вынуждены сворачивать производство и увольнять работников, от чего пострадает и социальная сфера, и бюджеты на своих уровнях. Это, пожалуй, главное, на что стоило бы власти обращать внимание", - добавил Беленький.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация заявила, что законопроект №6004-д по контролю в сфере контроля промышленного загрязнения должен быть доработан, а диалог между бизнесом и властью - продолжен.

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