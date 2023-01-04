Нові еконормативи треба відтерміновати, інакше підприємства почнуть згортати виробництво, - експерт

У 2023 році дуже важливим питанням для української економіки повинно стати відтермінування екологічних нормативів, на введенні яких наполягає влада - адже наразі підприємства не мають ні коштів на модернізацію, ні можливості залучати інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації металургів (ФМУ) Сергія Біленького.

"Різноманітні екологічні нормативи останнім часом активно педалюють профільні організації під приводом євроінтеграції. Водночас ці норми часто намагаються імплементувати бездумно - не розуміючи, що сьогодні наші підприємства позбавлені будь-яких можливостей залучити інвестиції", - наголосив Біленький.

За його словами, у країнах Європи перехід на нові норми проводився протягом багатьох десятків років, а також створювалися спеціальні фонди, які допомагали підприємствам з фінансуванням екологічних проектів.

"У нас держава не планує допомагати підприємствам здійснювати величезний обсяг інвестицій. Але у підприємств, на чиї плечі лягають ці витрати, немає таких коштів - вони працюють у збиток. І у нинішніх умовах мова про запровадження реформи промислових відходів просто не може йти - підприємства будуть змушені згортати виробництво та звільняти працівників, від чого постраждає і соціальна сфера, і бюджети у своїх рівнів. Це, мабуть, головне, на що варто було б владі звертати увагу", - додав Біленький.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація заявила, що законопроект №6004-д щодо контролю сфері контролю промислового забруднення має бути доопрацьовано, а діалог між бізнесом та владою - продовжено.