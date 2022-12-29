Бизнес призвал власть доработать реформу промышленного загрязнения

Диалог между бизнесом и властью должен быть продолжен, а законопроект №6004-д о контроле в сфере промышленного загрязнения доработан, ведь он все еще содержит ряд двусмысленностей, в том числе нарушающих европейские нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

Как известно, эти законопроекты по контролю в сфере контроля промышленного загрязнения направлены на имплементацию положений Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

В частности, предприятия будут получать единое интегрированное разрешение вместо трех, а на замену действующим экологическим нормативам придут выводы наилучших доступных технологий и методов управления (НИТМ).

"Европейская бизнес ассоциация приветствует разработку законопроекта №6004-д и учет предварительных предложений и замечаний. Однако законопроект №6004-д все еще содержит двузначные моменты, требующие доработки", - подчеркнули в ЕВА.

Так, проект предлагает в случае отсутствия НДТМ интегрированное разрешение выдавать в соответствии с наилучшими доступными технологиями и методами управления, которые будет определять Минокружение.

Таким образом, Минокружение фактически получает право пользоваться требованиями выводов НДТМ до момента их утверждения. НДТМ, определенным Минокружающей средой в соответствии с критериями", - подчеркнули в ЭВА.

Во-вторых, согласно проекту, Минокружение может быть инициировано обновлением условий интегрированного разрешения, а оператор обязан принять эту инициативу, иначе его разрешение может быть аннулировано Минокружением во внесудебном порядке. Это вызывает у бизнеса опасения, что оператору могут быть установлены сроки, в которые невозможно выполнить требования. Кроме того, это не отвечает Директиве 2010/75/ЕС, согласно которой Минокружение должно детально обосновать перед оператором свои инициативы.

В ассоциации также напомнили, что в Украине сейчас война, поэтому возможности предприятий по модернизации очень ограничены. Поэтому срок действия интегрированного разрешения в 10 лет критически мал и требует существенного увеличения - например, до 20 лет.

"Сроки также могут быть определены отдельно для каждого оператора исходя из индивидуальных особенностей и с учетом влияния войны, тяжелого финансового состояния украинской промышленности, отсутствия возможности привлечения финансирования и необходимости строительства абсолютно новых установок, а не обновления существующих", - подчеркнули в ЕВА.

Из-за этих, а также других двусмысленностей, содержащихся в законопроекте, он должен быть доработан, а диалог власти и бизнеса - продолжен, резюмировали в ЕВА.