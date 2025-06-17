Рост доходов украинцев резко замедлился: в чем причина

Номинальные доходы населения растут прежде всего благодаря повышению зарплат в частном секторе и снижению безработицы. Однако в реальном измерении (с учетом инфляции) рост замедлился.

Как отметили в НБУ, в I квартале 2025 года среднемесячная зарплата выросла на 24% в годовом измерении. Продолжалось снижение безработицы, которая, по оценкам НБУ, приблизилась к 11% - самому низкому показателю с начала полномасштабной войны.

"Однако зарплаты в бюджетных учреждениях растут значительно медленнее, чем в частном секторе, подавляя общий уровень роста зарплат. Прирост реальных зарплат значительно сдерживался ускорением инфляции до двузначных темпов", - говорится в отчете.



По данным НБУ, основные факторы роста доходов населения сохраняют свое действие. Экономика продолжает расти, как и активность предприятий. Конкуренция за работников остается жесткой, что побуждает бизнес повышать зарплаты.

"Правда, поддерживать высокие темпы роста зарплат предприятиям становится все сложнее", - пишут аналитики центробанка. Кроме того, безработица приближается к "довоенному" уровню, а пополнение рабочей силы путем возвращения мигрантов пока не происходит. Так что влияние роста занятости на доходы медленно исчерпывается.

"Компенсатором станет ожидаемое замедление инфляции, что поддержит показатели роста доходов в реальном измерении", - добавили НБУ.