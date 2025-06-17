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Рост доходов украинцев резко замедлился: в чем причина

Украина, Вторник 17 июня 2025 15:26
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Рост доходов украинцев резко замедлился: в чем причина Фото: инфляция съела рост доходов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Номинальные доходы населения растут прежде всего благодаря повышению зарплат в частном секторе и снижению безработицы. Однако в реальном измерении (с учетом инфляции) рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отметили в НБУ, в I квартале 2025 года среднемесячная зарплата выросла на 24% в годовом измерении. Продолжалось снижение безработицы, которая, по оценкам НБУ, приблизилась к 11% - самому низкому показателю с начала полномасштабной войны.

"Однако зарплаты в бюджетных учреждениях растут значительно медленнее, чем в частном секторе, подавляя общий уровень роста зарплат. Прирост реальных зарплат значительно сдерживался ускорением инфляции до двузначных темпов", - говорится в отчете.
Рост доходов украинцев резко замедлился: в чем причина

По данным НБУ, основные факторы роста доходов населения сохраняют свое действие. Экономика продолжает расти, как и активность предприятий. Конкуренция за работников остается жесткой, что побуждает бизнес повышать зарплаты.

"Правда, поддерживать высокие темпы роста зарплат предприятиям становится все сложнее", - пишут аналитики центробанка. Кроме того, безработица приближается к "довоенному" уровню, а пополнение рабочей силы путем возвращения мигрантов пока не происходит. Так что влияние роста занятости на доходы медленно исчерпывается.

"Компенсатором станет ожидаемое замедление инфляции, что поддержит показатели роста доходов в реальном измерении", - добавили НБУ.

По данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

По данным НБУ, уровень безработицы в Украине в 2024 году составил 13,1%. Ожидается, что в 2025 году он составит - 10,9%, в 2026 году - 10,3%.

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