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Родных военнослужащих предупредили о мошенниках: как избежать фейков и вымогательств

Среда 23 октября 2024 16:14
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Родных военнослужащих предупредили о мошенниках: как избежать фейков и вымогательств Родные военных всегда ждут их возвращения (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальное информационное бюро (НИБ) по вопросам военнопленных, принудительно депортированных и пропавших лиц подготовило ряд советов для семей военнослужащих - как "не попасть на крючок мошенников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НИБ в Facebook.

Как родным военных избежать мошенников во время войны

Согласно информации Национального информационного бюро, для того, чтобы семьям военнослужащих "не попасть на крючок мошенников", следует придерживаться ряда простых советов:

  • не доверять лицам, которые за деньги предлагают помощь в решении вопросов, связанных с военнопленными
  • доверять только достоверной информации о пропавших родственниках (ее можно получить от Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах или по телефону "горячей линии" 1698)
  • избегать обнародования в сети Интернет конфиденциальной информации о пропавших
  • немедленно сообщать в полицию (по номеру "102") о любых случаях вымогания у вас денег для якобы возврата долгов ваших пропавших или погибших родственников

Родных военнослужащих предупредили о мошенниках: как избежать фейков и вымогательств

Советы от НИБ (инфографика: facebook.com/nib.gov.ua)

Напомним, решение о создании Национального информационного бюро (НИБ) было принято 17 марта 2022 года на заседании правительства Украины и утверждено соответствующим распоряжением.

Ключевой целью деятельности этого органа является сбор (всеми возможными способами) и обобщение данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий.

По состоянию на июль 2024 года в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в розыске находилось 42 тысячи человек.

Читайте также, как родственники пропавших без вести ищут их, несмотря на все трудности.

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