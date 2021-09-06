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Нова Зеландія завтра послаблює карантин, але не скрізь

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Нова Зеландія, Понеділок 06 вересня 2021 13:52
Нова Зеландія завтра послаблює карантин, але не скрізь Фото: Нова Зеландія 7 вересня послаблює карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У вівторок, 7 вересня в Новій Зеландії послаблять карантин, введений через пандемію COVID-19. Однак скасування обмежень не стосуватиметься найбільш густонаселеного міста країни - Окленду, де жорсткі заходи діятимуть як мінімум до наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідне рішення уряд прийняв у зв'язку з тим, що в країні останнім часом фіксують зменшення кількості нових випадків заражень на COVID-19.

Так, майже вся країна переходить з 4 рівня карантину (люди могли залишати свої домівки тільки в разі крайньої потреби) на рівень 2 - де дозволені масові збори людей за участі не більше як 100 осіб.

Також громадяни мають дотримуватися правил соціального дистанціювання, та носити маски у закритих приміщеннях.

Крім того, особи, яки виїжджають з Окленда (де триватимуть найжорсткіші карантинні обмеження), повинні пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, аби пересуватися між регіонами країни.

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