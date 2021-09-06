Новая Зеландия завтра ослабляет карантин, но не везде

Во вторник, 7 сентября в Новой Зеландии ослабят карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. Однако отмена ограничений не будет касаться самого густонаселенного города страны Окленда, где жесткие меры будут действовать как минимум до следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее решение правительство приняло в связи с тем, что в стране в последнее время фиксируют уменьшение количества новых случаев заражений на COVID-19.

Так, почти вся страна переходит с 4 уровня карантина (люди могли покидать свои дома только в случае крайней необходимости) уровень 2 - где разрешены массовые собрания людей с участием не более 100 человек.

Также граждане имеют соблюдать правила социального дистанцирования, и носить маски в закрытых помещениях.

Кроме того, лица, выезжающие из Окленда (где продлятся самые жесткие карантинные ограничения), должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, чтобы передвигаться между регионами страны.