У Зеленського не вважають, що переговори по Донбасу заблоковані

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква не вважає, що переговори в мінському та нормандському форматах заблоковані. Однак Росія свідомо робить їх неконструктивними.

Він зазначив, що зараз саме Росія виступає проти проведення зустрічі лідером "нормандської четвірки".

"Коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію один одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини і Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", - пояснив Жовква.

Також в Офісі президента вважають, що Росії зараз нічого сказати на нормандської зустрічі.

"Росія не виконала жодного з домовленостей Паризького саміту, крім організації режиму припинення вогню. І тут ми бачимо, що він постійно порушується", - сказав Жовква.

При цьому він не вважає, що мінський і нормандський формати заблоковані.

"Проходять зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Однак створюється враження, що РФ навмисно переводить ці переговори в неконструктивне русло. Ймовірно, вони їй не потрібні", - пояснив заступник голови ВП.