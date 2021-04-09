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У Зеленського не вважають, що переговори по Донбасу заблоковані

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 09:30
У Зеленського не вважають, що переговори по Донбасу заблоковані Фото: Ігор Жовква (president.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква не вважає, що переговори в мінському та нормандському форматах заблоковані. Однак Росія свідомо робить їх неконструктивними.

Про це Жовква заявив в інтерв'ю LB.ua.

Він зазначив, що зараз саме Росія виступає проти проведення зустрічі лідером "нормандської четвірки".

"Коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію один одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини і Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", - пояснив Жовква.

Також в Офісі президента вважають, що Росії зараз нічого сказати на нормандської зустрічі.

"Росія не виконала жодного з домовленостей Паризького саміту, крім організації режиму припинення вогню. І тут ми бачимо, що він постійно порушується", - сказав Жовква.

При цьому він не вважає, що мінський і нормандський формати заблоковані.

"Проходять зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Однак створюється враження, що РФ навмисно переводить ці переговори в неконструктивне русло. Ймовірно, вони їй не потрібні", - пояснив заступник голови ВП.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".

При цьому в Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не планує проводити розмову Зеленським. Також у російського президента сказали, що справи з "нормандським форматом" йдуть погано.

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