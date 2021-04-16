Засідання радників лідерів "нормандської четвірки" відбудеться 19 квітня
Засідання радників лідерів нормандського формату відбудеться 19 квітня. Зокрема, вони обговорять кластери мінських угод.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.
"Ми наближаємося до наступного засідання "нормандської четвірки". Думаю, що воно можливо. 19 числа (квітня, - ред.) буде засідання радників "нормандської четвірки". Обговорюватиметься низка питань. В першу чергу кластери, розроблені Францією і Німеччиною. Радники підготують додатки до кластерів, з чим згоден, з чим ні. Це кластери в мінських угодах. Хочеться вірити, що буде результат", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона відмовилася від ідеї переговорів у нормандському форматі.
При цьому в Офісі президента вважають, що переговори в мінському та нормандському форматах не заблоковані, хоча Росія свідомо робить їх неконструктивними.
Крім того, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".