Україна сподівається на нові санкції проти РФ на підставі позову до ЄСПЛ
Київ вимагатиме ввести санкції проти причетних до порушення прав українців
Україна сподівається на введення додаткових санкцій проти Російської Федерації на підставі чергового звернення, поданого в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.
Петренко уточнив, що на сьогодні Україна подала до ЄСПЛ шість позовів проти Росії. Відзначимо, останній з них стосується українських політв'язнів. Міністр підкреслив, що чотири перші позови відносяться до пов'язаних з анексією Криму подій, а також до порушення прав людини на Донбасі. Ще одне звернення було щодо взяття в заручники українських дітей-сиріт.
"Шоста заява стосується масового переслідування українських громадян, які перебувають на території РФ, масових тортур, порушення права на приватне життя і вираз за ознакою релігійної приналежності і політичних поглядів. Мова йде про 71 українця. Всі вони знаходяться в російських катівнях та в'язницях", - заявив Петренко.
За його словами, шостий позов надалі буде доповнюватися.
"Ми будемо домагатися від Європейського суду, щоб було визначено порушення норм Конвенції, і будемо домагатися звільнення цих українців....Ми будемо звертатися, щоб цю справу було визначено як пріоритетна", - підкреслив він.
Петренко також додав, що Україна буде домагатися введення додаткових персональних санкцій проти причетних до порушення прав українців, їх викрадань і тортур.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна подала до ЄСПЛ позов проти Росії за порушення прав політв'язнів.
До цього Європейський суд з прав людини закликав засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова припинити голодування та прийняти будь-яке лікування.