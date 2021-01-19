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Нова глава ОБСЄ прибула в Україну. Обговорить Донбас і Крим

Київ, Вівторок 19 січня 2021 10:37
Нова глава ОБСЄ прибула в Україну. Обговорить Донбас і Крим
Фото: Анн Лінде (facebook com annlindepolitiker)
Автор: Игорь Литвиненко

Нова глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде прибула в Україну. Її візит триватиме 19-20 січня.

Про це повідомляє посольство Швеції в Україні.

У рамках свого візиту Лінде проведе в Києві переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Під час переговорів буде обговорюватися ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму. Лінде і Кулеба також планують відвідати зону операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Також планується обговорення питань двосторонніх відносин України та Швеції. Зокрема, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Це перший закордонний візит Лінде на новій посаді.

Раніше повідомлялося, що Україна розглядає варіант введення миротворців ОБСЄ на Донбас.

Також повідомлялося, що місія ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі зафіксувала майже 6 тисяч порушень режиму припинення вогню. З них - 2 586 вибухів, 736 пролетіли невизначених боєприпасів та не менше 2 515 черг і пострілів.

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