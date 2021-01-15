ОБСЄ зафіксувала майже 6 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ не зафіксувала менше 5 970 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з початку перемир'я 27 липня 2020 року. З них - 2 586 вибухів, 736 пролетіли невизначених боєприпасів та не менше 2 515 черг і пострілів.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

Так, за останню добу в Донецькій області Місія зафіксувала 47 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів невизначеного походження. Більшість з них - в районі Авдіївки і Широкіно. За попередній звітний період СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню в цій області.

У Луганській області СММ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню. Всі вони в районі населеного пункту Золоте. За попередній звітний період СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в цій області.

РБК-Україна писало, що 14 січня, на Донбасі, в результаті обстрілу ворожих отримав поранення український військовий.

Крім того, 13 січня в зоні ООС на Донеччині зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.