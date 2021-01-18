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Нова голова ОБСЄ завтра приїде до України. Планує відвідати Донбас

Київ, Понеділок 18 січня 2021 13:16
Нова голова ОБСЄ завтра приїде до України. Планує відвідати Донбас
Фото: Анн Лінде (facebook com annlindepolitiker)
Автор: РБК-Україна

Нова голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде 19 січня приїде до України. Вона планує в рамках візиту відвідати Донбас.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде буде перебувати в Україні 19-20 січня. Це її перший закордонний візит на новій посаді.

У рамках візиту Лінде проведе в Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорять ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, зусилля з мирного врегулювання та підтримку діяльності ОБСЄ.

Крім того, обговорять питання двосторонніх відносин України та Швеції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Лінде і Кулеба вирушать до зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розглядає варіант введення миротворців ОБСЄ на Донбас.

Також в українській делегації в ТКГ заявили, що ОБСЄ не реагує на спроби представників окупаційної влади блокувати виступи переселенців.

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