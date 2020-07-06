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Україна розглядає варіант введення миротворців ОБСЄ на Донбас

Новини » Політика     06.07.2020 - 23:17
Україна розглядає варіант введення миротворців ОБСЄ на Донбас
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Російська сторона може погодитися на миротворців ОБСЄ

Україна розглядає варіант введення миротворчої місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на окуповані території Донбасу. Мандат ОБСЄ дозволяє подібні місії.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За словами Резнікова, це єдиний варіант, на який може погодитися російська сторона, але цей момент у перемовинах ще не настав.

"Ми у себе це обговорюємо, мало того, ми пішли ще далі, зараз вивчаємо безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті цього не робили, але юридично це можливо. Головне, щоб всі до цього були сьогодні готові", - пояснив він.

Нагадаємо, у Франції скептично налаштовані до можливості миротворчої місії ООН на Донбасі.

Крім того, миротворчу місію під керівництвом ЄС на Донбас хотів відправити Європейський парламент.

При цьому посол України в ООН Сергій Кислиця вважав проведення миротворчої місії на Донбасі найближчим часом малореалістичним.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ОБСЄДонбасмиротворцыАлексей Резников
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