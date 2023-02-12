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В Грузии зафиксировали четыре землетрясения за сутки

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Тбилиси, Воскресенье 12 февраля 2023 19:36
В Грузии зафиксировали четыре землетрясения за сутки Фото: в Грузии зафиксировали четыре землетрясения за сутки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Грузинские сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения в стране за последние 24 часа. Большинство из них произошло на западе Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

По информации специалистов, сегодня, 12 февраля, в 17:55 (15:55 по киевскому времени) землетрясение магнитудой 3,1 произошло на юге страны. Эпицентр располагался вблизи города Ахалкалаки.

При этом ранее землетрясения магнитудами 4,4 и 3,3 были зафиксированы на западе Грузии. В обоих случаях эпицентр располагался недалеко от курорта Бахмаро (поселок городского типа в Чохатаурском муниципалитете края Гурия).

Сейсмологи добавляют, что в районе этого же курорта произошло землетрясения магнитудой 4,3 и вчера, 11 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что в Турции в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля, погибли более 29 тысяч человек.

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