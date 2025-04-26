Новая вершина Украины: Григорий Ильчишин установил национальный рекорд в скалолазании

Украинец Григорий Ильчишин блестяще стартовал в новом сезоне Кубка мира по скалолазанию. Спортсмен не только получил свою первую медаль на этих соревнованиях, но и установил новый национальный рекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
"Григорий Ильчишин ярко открыл новый соревновательный сезон на Кубке мира по скалолазанию!", - рассказали в комитете.
По их словам, на этапе в китайском Вуцзяне украинец завоевал свою первую в карьере медаль Кубка мира - серебряную.
В то же время Григорий продемонстрировал блестящую форму:
в четвертьфинале установил личный рекорд (5,01 с),
в полуфинале сенсационно победил действующего рекордсмена мира и бронзового призера Олимпиады-2024 Сэмюэла Уотсона из США,
а в финале сумел улучшить результат до 4,98 с, установив новый национальный рекорд Украины.
"Я очень счастлив, но уверен, что могу еще лучше. Попробую показать еще лучшее время на следующем этапе в Бали (2-4 мая)", - прокомментировал Григорий свой исторический успех.
Напомним, что сегодня украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала юбилейную 20-ю победу на этапах Бриллиантовой лиги.
Украинка стала единственной, кто покорил высоту 1,97 м на старте нового сезона в Китае.
Кроме того, мы писали, что экс-футболист лондонского "Челси" вступил в армию и готовится ехать в Украину.
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