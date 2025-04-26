Новая вершина Украины: Григорий Ильчишин установил национальный рекорд в скалолазании

"Григорий Ильчишин ярко открыл новый соревновательный сезон на Кубке мира по скалолазанию!", - рассказали в комитете.

По их словам, на этапе в китайском Вуцзяне украинец завоевал свою первую в карьере медаль Кубка мира - серебряную.

В то же время Григорий продемонстрировал блестящую форму:

в четвертьфинале установил личный рекорд (5,01 с),

в полуфинале сенсационно победил действующего рекордсмена мира и бронзового призера Олимпиады-2024 Сэмюэла Уотсона из США,

а в финале сумел улучшить результат до 4,98 с, установив новый национальный рекорд Украины.

"Я очень счастлив, но уверен, что могу еще лучше. Попробую показать еще лучшее время на следующем этапе в Бали (2-4 мая)", - прокомментировал Григорий свой исторический успех.