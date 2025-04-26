Нова вершина України: Григорій Ільчишин встановив національний рекорд у скелелазінні

Новини спорту

Нагадаємо, що сьогодні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула ювілейну 20-ту перемогу на етапах Діамантової ліги.

Українка стала єдиною, хто підкорив висоту 1,97 м на старті нового сезону в Китаї.

Крім того, ми писали, що екс-футболіст лондонського "Челсі" вступив до армії й готується їхати в Україну.

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