Торговая сделка с Трампом под угрозой: послы ЕС подготовят план ответных мер, - Bloomberg
Послы ЕС должны встретиться на предстоящей неделе, чтобы разработать план мер реагирования на случай отсутствия торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, подавляющее большинство предпочитает продолжать переговоры с США, чтобы найти выход из ситуации до 1 августа (дня, когда должны вступить в силу 30% пошлины).
В то же время, по словам источников, переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе пока не принесли устойчивого прогресса. В течение следующих двух недель они продолжаться.
Также источники сообщили, что теперь США стремиться ввести практически всеобщий тариф на товары, который превышает 10%.
При этом все меньше исключением будут касаться авиации, некоторых медицинских приборов и дженериков, нескольких видов спиртных напитков и определенного набора производственного оборудования, которое нужно США.
Стороны также обсудили возможный потолок для некоторых секторов, а также квоты на столь и алюминий, и способ защиты цепочек поставок от источников с избыточным предложением металлов.
Источники предупредили, что даже если соглашение будет достигнуто, оно потребует долбления Трампа, однако его позиция неясна.
По словам людей, в связи с тем, что перспективы положительного исхода переговоров становится все менее вероятными, а сроки приближаются, то ожидается, что ЕС начнет подготовку плана действий на случай, если соглашение не будет достигнуто.
В то же время, любое решение о принятии ответных мер, вероятно, потребует политического одобрения лидеров блока, поскольку ставки очень высоки.
Пошлины Трампа
Ранее в этом месяце Трамп направил ЕС письмо, где предупредил, что с 1 августа блок столкнется с 30% пошлиной на большую часть своего экспорта.
Помимо всеобщей пошлины, президент США ввел ранее 25% тариф на автомобили и автозапчасти, а также вдвое большую пошлину на сталь и алюминий.
Кроме того, он пригрозил ввести новые тарифы на фармацевтические препараты и полупроводники уже в следующем месяце и недавно объявил о 50% поломок на медь.
В общей сложности, по оценкам ЕС, пошлины США уже покрывают 380 млрд евро или около 70% экспорта блока в США.
Ответка ЕС
До письма Трампа ЕС надеялся, что он движется к первоначальной структуре, которая позволит продолжить детальные обсуждения на основе универсальной ставки в размере 10% на многие экспортные товары блока.
Однако в связи с тем, как складывается ситуация, ЕС тоже готовит ответные меры. Блок уже одобрил потенциальные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, которые могут быть быстро введены в ответ на пошлины Трампа на металлы.
Эти меры нацелены на политически чувствительные американские штаты и включают такие товары, как соевые бобы из Луизианы, также другие сельскохозяйственные продукты, птицу и мотоциклы.
Кроме того, ЕС подготовил список дополнительных пошлин на продукцию США на сумму 72 млрд евро в ответ на так называемые взаимные пошлины и тарифы на авто. Они коснутся промышленных товаров, включая самолеты Boeing, автомобили американского производства и бурбон.
Помимо этого, ведется работа над потенциальными мерами, выходящими за рамки тарифов, таких как экспортный контроль и ограничения на государственные закупки.
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