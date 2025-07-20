Торговая сделка с Трампом под угрозой: послы ЕС подготовят план ответных мер, - Bloomberg

Послы ЕС должны встретиться на предстоящей неделе, чтобы разработать план мер реагирования на случай отсутствия торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, подавляющее большинство предпочитает продолжать переговоры с США, чтобы найти выход из ситуации до 1 августа (дня, когда должны вступить в силу 30% пошлины).

В то же время, по словам источников, переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе пока не принесли устойчивого прогресса. В течение следующих двух недель они продолжаться.

Также источники сообщили, что теперь США стремиться ввести практически всеобщий тариф на товары, который превышает 10%.

При этом все меньше исключением будут касаться авиации, некоторых медицинских приборов и дженериков, нескольких видов спиртных напитков и определенного набора производственного оборудования, которое нужно США.

Стороны также обсудили возможный потолок для некоторых секторов, а также квоты на столь и алюминий, и способ защиты цепочек поставок от источников с избыточным предложением металлов.

Источники предупредили, что даже если соглашение будет достигнуто, оно потребует долбления Трампа, однако его позиция неясна.

По словам людей, в связи с тем, что перспективы положительного исхода переговоров становится все менее вероятными, а сроки приближаются, то ожидается, что ЕС начнет подготовку плана действий на случай, если соглашение не будет достигнуто.

В то же время, любое решение о принятии ответных мер, вероятно, потребует политического одобрения лидеров блока, поскольку ставки очень высоки.