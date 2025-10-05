Новая стычка во время проверки документов в Одессе: в ТЦК рассказали подробности

В Киевском районе Одессы во время плановой проверки документов произошел инцидент во время которого граждане заблокировали служебный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП .

В субботу, 4 октября, в Одессе произошел инцидент между представителями ТЦК и СП и мужчиной с женщиной. Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях.

На видео видно, как девушка запрыгнула в бус ТЦК.

"В связи с распространением в социальных сетях видеозаписей инцидента, произошедшего сегодня в Одессе во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП, считаем необходимым разъяснить фактические обстоятельства происшествия", - заявили в центре.

По их данным, вчера, 4 октября совместная группа оповещения в составе представителей РТЦК и СП и Национальной полиции проводила плановые мероприятия оповещения в Киевском районе г. Одессы.

Во время проверки документов одного из граждан с помощью базы данных "Оберег" было установлено, что данное лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

На законное требование представителя Национальной полиции проследовать в ТЦК и СП для дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал агрессивно и совершил попытку побега, которая была пресечена.

"К сожалению, служебное транспортное средство, в котором находился нарушитель, не смогло начать движение из-за действий его спутницы", - пояснили в ТЦК.

По их словам, активное и противоправное препятствование со стороны группы гражданских лиц, к которым впоследствии присоединились работники экстренной медицинской помощи, сделало невозможным транспортировку. Они блокировали служебный автомобиль, высказывали угрозы и применяли физическое давление.

В результате этих совместных противоправных действий правонарушитель, находившийся в розыске, покинул служебное транспортное средство.

"Подчеркиваем, что препятствование законной деятельности представителей Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции в условиях военного положения является грубым правонарушением, которое влечет за собой юридическую ответственность", - отметили в центре.

Военные также предупредили, что все действия участников инцидента зафиксированы на боди-камеры военнослужащих. Поэтому материалы, содержащие доказательства противоправных действий, будут переданы в компетентные правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действиям всех причастных лиц.