Главная » Новости » Война в Украине

Новая стычка во время проверки документов в Одессе: в ТЦК рассказали подробности

Одесса, Воскресенье 05 октября 2025 12:29
Новая стычка во время проверки документов в Одессе: в ТЦК рассказали подробности Фото: в Одессе заблокировал транспорт ТЦК (facebook.com OOTCKSP)
Автор: Карина Левицкая

В Киевском районе Одессы во время плановой проверки документов произошел инцидент во время которого граждане заблокировали служебный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

В субботу, 4 октября, в Одессе произошел инцидент между представителями ТЦК и СП и мужчиной с женщиной. Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях.

На видео видно, как девушка запрыгнула в бус ТЦК.

"В связи с распространением в социальных сетях видеозаписей инцидента, произошедшего сегодня в Одессе во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП, считаем необходимым разъяснить фактические обстоятельства происшествия", - заявили в центре.

По их данным, вчера, 4 октября совместная группа оповещения в составе представителей РТЦК и СП и Национальной полиции проводила плановые мероприятия оповещения в Киевском районе г. Одессы.

Во время проверки документов одного из граждан с помощью базы данных "Оберег" было установлено, что данное лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

На законное требование представителя Национальной полиции проследовать в ТЦК и СП для дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал агрессивно и совершил попытку побега, которая была пресечена.

"К сожалению, служебное транспортное средство, в котором находился нарушитель, не смогло начать движение из-за действий его спутницы", - пояснили в ТЦК.

По их словам, активное и противоправное препятствование со стороны группы гражданских лиц, к которым впоследствии присоединились работники экстренной медицинской помощи, сделало невозможным транспортировку. Они блокировали служебный автомобиль, высказывали угрозы и применяли физическое давление.

В результате этих совместных противоправных действий правонарушитель, находившийся в розыске, покинул служебное транспортное средство.

"Подчеркиваем, что препятствование законной деятельности представителей Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции в условиях военного положения является грубым правонарушением, которое влечет за собой юридическую ответственность", - отметили в центре.

Военные также предупредили, что все действия участников инцидента зафиксированы на боди-камеры военнослужащих. Поэтому материалы, содержащие доказательства противоправных действий, будут переданы в компетентные правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действиям всех причастных лиц.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, что ранее на Волыни вспыхнул конфликт между гражданами и работниками территориального центра комплектования. В результате инцидента началась драка, у работников ТЦК отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

Между тем в селе Новые Червища Камень-Каширского района, тоже на Волыни, возник конфликт между местными жительницами (женщинами пенсионного возраста) и представителями ТЦК.

Он закончился выстрелами и ранением одной из пенсионерок.

А в Луцке толпа атаковала и повредила служебное транспортное средство группы оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей полиции.

