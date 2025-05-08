"Новая страница отношений с США": Зеленский о ратификации сделки о недрах

Украина завершила ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых. Оно открывает путь к созданию совместного инвестиционного фонда, развитию промышленности, новых рабочих мест и технологического сотрудничества на десятилетия.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в своем Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский.

"Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Спасибо всем 338 депутатам, которые проголосовали за соглашение", - отметил президент по случаю ратификации документа.

Он добавил, что рассчитывает получить в Офисе президента в ближайшее время текст ратификационного закона. Тогда юридические процедуры будут завершены, и Украина и США смогут начать создание инвестиционного фонда.

"Такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий - возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что соглашение об ископаемых "открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами".