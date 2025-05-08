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"Нова сторінка відносин зі США": Зеленський щодо ратифікаціі угоди про надра

Четвер 08 травня 2025 19:36
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"Нова сторінка відносин зі США": Зеленський щодо ратифікаціі угоди про надра Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ірина Гайдук

Україна завершила ратифікацію угоди зі США про корисні копалини. Вона відкриває шлях до створення спільного інвестиційного фонду, розвитку промисловості, нових робочих місць і технологічного співробітництва на десятиліття.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі заявив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду", - зазначив президент з нагоди ратифікації документа.

Він додав, що розраховує отримати в Офісі президента найближчим часом текст ратифікаційного закону. Тоді юридичні процедури будуть завершені, і Україна та США зможуть почати створення інвестиційного фонду.

"Такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що угода про копалини "відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами".

Угода України і США про надра

В ніч на 1 травня Україна та США підписала угоду про економічне партнерство, також відомо як угоду про надра. Документ передбачає створення інвестиційного Фонду відбудови, який буде наполовину українським та американським.

Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ратифікувала угоду з США.

Угода передбачає доступ до 57 мінералів, поклади яких має Україна. Проте надра не будуть просто передані США, Україна зберігає повний контроль над ресурсами та інфраструктурою.

Фонд інвестуватиме в проєкти щодо видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Перші 10 років прибутки будуть йти в українську економіку, а потім - можуть бути розподілені партнерами.

Вчора, напередодні ратифікації угоди, Зеленський вже вдруге за тиждень нагадав депутатам Верховної Ради про важливість документа. Він пояснив, що ця угода забезпечить Україні "десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання" і наголосив, що кожен депутат Верховної ради має це розуміти й підтримати ратифікацію угоди зі США.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна
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