"Нова сторінка відносин зі США": Зеленський щодо ратифікаціі угоди про надра

Україна завершила ратифікацію угоди зі США про корисні копалини. Вона відкриває шлях до створення спільного інвестиційного фонду, розвитку промисловості, нових робочих місць і технологічного співробітництва на десятиліття.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у своєму Telegram-каналі заявив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду", - зазначив президент з нагоди ратифікації документа.

Він додав, що розраховує отримати в Офісі президента найближчим часом текст ратифікаційного закону. Тоді юридичні процедури будуть завершені, і Україна та США зможуть почати створення інвестиційного фонду.

"Такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що угода про копалини "відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами".