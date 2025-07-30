Новая система въезда и выезда в ЕС заработает уже этой осенью: названа дата

Что нужно знать

Система EES - это высокотехнологичная цифровая система, которая изменит традиционное штамповки паспортов и введет биометрическую регистрацию на границах для граждан третьих стран, путешествующих в 29 стран Европы, включая государства Шенгенской зоны.

"Целью постепенного запуска EES является предоставление государствам-членам возможности пользоваться преимуществами новой системы, одновременно обеспечивая время для адаптации пограничных органов, транспортной отрасли и путешественников к новым процедурам", - говорится в сообщении.

Что предусматривает система EES?

Сбор биометрических данных: отпечатки пальцев, фото лица, данные о путешествии;

Цифровой учет пересечения границ: без штампов в паспорте;

Выявление нарушителей срока пребывания;

Автоматические проверки документов и личных данных;

Улучшение безопасности и борьба с нелегальной миграцией;

Защита персональных данных по высоким стандартам ЕС.

С 12 октября государства-члены начнут постепенное внедрение EES - в течение шестимесячного переходного периода. Все пограничные пункты, включая аэропорты, будут оснащать новыми системами, а путешественников будут информировать об изменениях через кампании по повышению осведомленности.

EES является ключевым элементом инициативы "Умные границы", в которую также входят система авторизации путешествий ETIAS и современные автоматизированные пограничные проверки (ABC).

Как отмечается в заявлении, эти цифровые инструменты не только укрепят безопасность, но и сделают путешествия более комфортными и быстрыми. В то же время Агентство eu-LISA продолжит координацию развертывания системы вместе с государствами-членами.