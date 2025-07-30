Нова система в'їзду та виїзду в ЄС запрацює вже цієї осені: названо дату

Що треба знати

Система EES - це високотехнологічна цифрова система, яка змінить традиційне штампування паспортів і запровадить біометричну реєстрацію на кордонах для громадян третіх країн, які подорожують до 29 країн Європи, включно з державами Шенгенської зони.

"Метою поступового запуску EES є надання державам-членам можливості користуватись перевагами нової системи, водночас забезпечуючи час для адаптації прикордонних органів, транспортної галузі та мандрівників до нових процедур", - йдеться у повідомленні.

Що передбачає система EES?

Збір біометричних даних: відбитки пальців, фото обличчя, дані про подорож;

Цифровий облік перетину кордонів: без штампів у паспорті;

Виявлення порушників терміну перебування;

Автоматичні перевірки документів та особистих даних;

Покращення безпеки та боротьба з нелегальною міграцією;

Захист персональних даних за високими стандартами ЄС.

З 12 жовтня держави-члени розпочнуть поступове впровадження EES - протягом шестимісячного перехідного періоду. Усі прикордонні пункти, включно з аеропортами, оснащуватимуть новими системами, а мандрівників інформуватимуть про зміни через кампанії з підвищення обізнаності.

EES є ключовим елементом ініціативи "Розумні кордони", до якої також входять система авторизації подорожей ETIAS та сучасні автоматизовані прикордонні перевірки (ABC).

Як зазначено у заяві, ці цифрові інструменти не лише зміцнять безпеку, а й зроблять подорожі комфортнішими та швидшими. Водночас Агентство eu-LISA продовжить координацію розгортання системи разом із державами-членами.