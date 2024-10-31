Изменения будут уже в ноябре? Что нужно знать украинцам о пересечении границы с ЕС

Ранее Европейский Союз заявлял о внедрении системы въезда и выезда Entry/Exit Scheme (EES), которую планировали запустить в работу с 10 ноября этого года.

РБК-Украина рассказывает, заработает ли эта система в ноябре и что нужно знать украинца о пересечении границы с ЕС.

Заработает ли система EES в ноябре

На границах ЕС планируют внедрить новую IT-систему. Она будет автоматически фиксировать въезд и выезд иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это нововведение должно упростить пересечение границы, усилить безопасность с помощью биометрических документов, предотвратить использование поддельных паспортов и нелегальной миграции.

Систему EES должны были ввести уже 10 ноября 2024 года, но в октябре в ЕС заявили, что не готовы к запуску нововведения, поскольку Германия, Франция и Нидерланды не успели подготовить свои пограничные компьютерные системы.

"Я надеюсь, что мы сможем начать как можно быстрее, но пока нет нового графика. Это также зависит от правовой оценки, которую мы сделаем, и мы над ней сейчас работаем", – заявила Комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.

Добавим также, что Европейская комиссия предложила внедрить EES еще в апреле 2016-го, а в ноябре 2017-го в Шенгенский пограничный кодекс внесли поправки о нововведение. Система EES должна была заработать еще в 2022-м, затем ее старт перенесли на май 2023-го, а затем на конец этого же года.

Дату внедрения системы EES снова перенесли (скриншот сайта European Union)

Как будет работать система EES

Система EES будет один раз фиксировать биометрические данные иностранцев, эта информация будет храниться в течение трех лет.

Во время первого въезда у человека возьмут биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. При этом время пересечения границы увеличится только на 40 секунд, пока будут сохраняться данные. В дальнейшем иностранцу при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

Если иностранец откажется от биометрии, ему не позволят въехать на территорию ЕС.

Регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания (скриншот)

Какие изменения вводятся на польской границе

Вне рамок системы EES Польша с 1 ноября вводит обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков. Ее должны проходить все, независимо от типа транспортируемого груза.

Водители грузовиков должны будут постоянно иметь при себе регистрационный номер RMPD из системы SENT или заменяемый документ.

Перевозчики обязаны обеспечить постоянную передачу геолокационных данных транспортного средства. Для этого грузовик должен иметь локатор или внешнюю систему локализации, а водитель должен включать локатор во время перевозки.

За транспортировку груза без регистрации перевозчикам грозит до 12 000 злотых штрафа (120 000 грн).

Перевозчиков с 1 ноября обязали проходить электронную регистрацию на польской границе (фото: Getty Images)