Новая система въезда и выезда в ЕС заработает уже этой осенью: названа дата
Европейская комиссия определила дату постепенного запуска новой системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Она заработает с 12 октября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Европейской комиссии.
Что нужно знать
Система EES - это высокотехнологичная цифровая система, которая изменит традиционное штамповки паспортов и введет биометрическую регистрацию на границах для граждан третьих стран, путешествующих в 29 стран Европы, включая государства Шенгенской зоны.
"Целью постепенного запуска EES является предоставление государствам-членам возможности пользоваться преимуществами новой системы, одновременно обеспечивая время для адаптации пограничных органов, транспортной отрасли и путешественников к новым процедурам", - говорится в сообщении.
Что предусматривает система EES?
- Сбор биометрических данных: отпечатки пальцев, фото лица, данные о путешествии;
- Цифровой учет пересечения границ: без штампов в паспорте;
- Выявление нарушителей срока пребывания;
- Автоматические проверки документов и личных данных;
- Улучшение безопасности и борьба с нелегальной миграцией;
- Защита персональных данных по высоким стандартам ЕС.
С 12 октября государства-члены начнут постепенное внедрение EES - в течение шестимесячного переходного периода. Все пограничные пункты, включая аэропорты, будут оснащать новыми системами, а путешественников будут информировать об изменениях через кампании по повышению осведомленности.
EES является ключевым элементом инициативы "Умные границы", в которую также входят система авторизации путешествий ETIAS и современные автоматизированные пограничные проверки (ABC).
Как отмечается в заявлении, эти цифровые инструменты не только укрепят безопасность, но и сделают путешествия более комфортными и быстрыми. В то же время Агентство eu-LISA продолжит координацию развертывания системы вместе с государствами-членами.
Напомним, что украинцы, которые путешествуют в Европу по безвизу, также будут подпадать под действие новой системы.
Добавим, что Европейская комиссия предложила внедрить новую систему Entry/Exit Scheme еще в апреле 2016-го, система должна была заработать в 2022 году. Дату старта переносили несколько раз, поскольку некоторые страны не успели подготовить техническую базу.
Также Европейская комиссия планирует отменить ограничения на провоз жидкости в ручной клади в европейских аэропортах.
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