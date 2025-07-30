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Новая система въезда и выезда в ЕС заработает уже этой осенью: названа дата

Среда 30 июля 2025 14:47
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Автор: Ірина Глухова

Европейская комиссия определила дату постепенного запуска новой системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Она заработает с 12 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Европейской комиссии.

Что нужно знать

Система EES - это высокотехнологичная цифровая система, которая изменит традиционное штамповки паспортов и введет биометрическую регистрацию на границах для граждан третьих стран, путешествующих в 29 стран Европы, включая государства Шенгенской зоны.

"Целью постепенного запуска EES является предоставление государствам-членам возможности пользоваться преимуществами новой системы, одновременно обеспечивая время для адаптации пограничных органов, транспортной отрасли и путешественников к новым процедурам", - говорится в сообщении.

Что предусматривает система EES?

  • Сбор биометрических данных: отпечатки пальцев, фото лица, данные о путешествии;
  • Цифровой учет пересечения границ: без штампов в паспорте;
  • Выявление нарушителей срока пребывания;
  • Автоматические проверки документов и личных данных;
  • Улучшение безопасности и борьба с нелегальной миграцией;
  • Защита персональных данных по высоким стандартам ЕС.

С 12 октября государства-члены начнут постепенное внедрение EES - в течение шестимесячного переходного периода. Все пограничные пункты, включая аэропорты, будут оснащать новыми системами, а путешественников будут информировать об изменениях через кампании по повышению осведомленности.

EES является ключевым элементом инициативы "Умные границы", в которую также входят система авторизации путешествий ETIAS и современные автоматизированные пограничные проверки (ABC).

Как отмечается в заявлении, эти цифровые инструменты не только укрепят безопасность, но и сделают путешествия более комфортными и быстрыми. В то же время Агентство eu-LISA продолжит координацию развертывания системы вместе с государствами-членами.

Напомним, что украинцы, которые путешествуют в Европу по безвизу, также будут подпадать под действие новой системы.

Добавим, что Европейская комиссия предложила внедрить новую систему Entry/Exit Scheme еще в апреле 2016-го, система должна была заработать в 2022 году. Дату старта переносили несколько раз, поскольку некоторые страны не успели подготовить техническую базу.

Также Европейская комиссия планирует отменить ограничения на провоз жидкости в ручной клади в европейских аэропортах.

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