Новая ракетная атака по Киеву: что известно о последствиях и как РФ сменила тактику

Все цели успешно уничтожила ПВО

По данным Киевской городской администрации, это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца.

"Предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены. Данные обрабатываются и уточняются", - проинформировали в КМВА после отбоя тревоги.

Обломки упали в разных районах Киева

Во время ракетной атаки в КГГА сообщали о падении обломков ракет в разных районах столицы.

В результате поступили сообщения об обнаружении 6 обломков ракет.

Оболонский район:

возле АЗС;

на дорожное покрытие с возгоранием;

на зеленой зоне.

Деснянский район:

на территорию одного из парков.

Днепровский район:

на дорожное покрытие в разных местах.

В результате падения обломков критических разрушений не зафиксировано. В Подольском районе сообщали о пожаре во 2-этажном здании. Впоследствии в мэрии рассказали об одном потерпевшем, его госпитализировали.

Фото: в Киеве обломки ракеты упали на проезжую часть (t.me/vitaliy_klitschko, t.me/VA_Kyiv)

Киевская область также ощутила последствия атаки

Отметим, что во время дневной атаки в Киевской области также фиксировали падение обломков.

В одном из районов Киевской области поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь, потерпевших нет.

По словам главы Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, в настоящее время погибших и серьезных повреждений в области нет.

Впрочем, от местных жителей поступают сообщения об обнаружении обломков ракет на территории частных хозяйств и мест общего пользования.

В некоторых районах из-за атак произошло возгорание травяного настила и части лесных зон. На местах происшествия работают правоохранители.

Фото: последствия новой атаки в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)

Россия применила "баллистику"

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предварительно сообщил, что во время атаки по Киеву днем россияне применили ракеты, летевшие по баллистической траектории. Собственно, с этим и связали то, что почти сразу после сирен киевляне услышали звуки взрывов.

Позже это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он сообщил, что около 11:30 оккупанты атаковали Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер"

"В общей сложности выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления ", - написал Залужный.

Враг сменил тактику обстрелов

Как обратили внимание в КМВА, после длительных исключительно ночных нападений, российские войска нанесли удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах.

"То есть рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения", - отметили в Киевской городской администрации.

В МИД призвали к передаче Украине истребителей F-16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередной вражеской атаки на столицу призвал партнеров в дальнейшем укреплять противовоздушную оборону Украины и передать истребители F-16 для противодействия российской агрессии.

"Российские атаки ударными беспилотниками и ракетами, направленные на мирные украинские города, нельзя считать чем-то обыденным, насколько бы частыми они ни стали. Все это - военные преступления, и их нужно остановить дальнейшим усилением противовоздушной обороны Украины, в том числе истребителями F-16, и превращением российской агрессии в целом в поражение", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, что этой ночью российские войска также вели массированный обстрел Украины, под атаку также попал и Киев. Враг выпустил дроны "Шахед" и крылатые ракеты.

По данным КГВА, всего было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. В результате падения обломков в Подольском р-не пробило крышу жилого дома.

Детальнее о ночной атаке читайте в материале РБК-Украина.

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