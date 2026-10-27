"Новая почта" запустила частную ПВО и уже сбивает "Шахеды"

Частная ПВО: количество сбитых дронов не разглашается

По словам Климова, "Новая почта" входит в число немногих компаний, воплотивших такой проект.

"Мы одна из немногих компаний, которая реализовала этот проект. Я не хочу разглашать вам цифры, но у нас есть сбивания "шахедов", - сказал он.

Совладелец компании отметил важность дальнейшего развития частных проектов ПВО. По его мнению, бизнес может брать на себя функции, до полномасштабного вторжения считавшиеся исключительно сферой ответственности государства.

Собственные службы тушения пожаров

Климов также отметил, что бизнес может создавать свои пожарные службы на своих производствах. По его словам, в "Новой почте" сотрудники самостоятельно тушат значительную часть пожаров, возникающих в результате атак, и не ожидают приезда спасателей ГСЧС.

Сейчас крупные компании ищут в Европе пожарные машины для создания собственных служб, добавил Климов.

"Это наша собственность, в чем проблема, кто мне может запретить тушить самому пожару на своей территории?", - сказал Климов.

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