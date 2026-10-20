Как частная ПВО может защитить защитить бизнесы от дронов: блиц с "Дикими Шершнями"

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Россия все больше атакует украинские бизнесы. Частная ПВО – это ответ, который должен существенно усилить защиту предприятий от вражеских дронов. Впрочем, публично известно лишь несколько успешных кейсов. Насколько реальны перспективы ее развития?

РБК-Украина поговорило с представителем компании "Дикие Шершни" о развитии частной ПВО, ее эффективности и перспективах развития.

Главное:

Основная задача частной ПВО – защищать определенный периметр. Для этого могут использоваться радары и различные виды вооружения.

Для этого могут использоваться радары и различные виды вооружения. Идеальная частная ПВО, которую бизнес может реализовать уже сегодня, – это комбинация трех ключевых компонентов. Речь о дронах-перехватчиках, турелях и системах РЭБ.

Речь о дронах-перехватчиках, турелях и системах РЭБ. Бизнес имеет альтернативу ПВО, которая работает. Это поддержка военных, в частности, путем финансирования регулярных подразделений перехватчиков.

Это поддержка военных, в частности, путем финансирования регулярных подразделений перехватчиков. Частная ПВО не может действовать отдельно от государственной системы: локации позиций согласовываются с командованием, а подразделение выполняет задачи Воздушных сил в рамках безопасности региона, а не точечной защиты отдельного предприятия.

Путь к созданию и задаче

– Как пришла идея создать частную ПВО?

– Фактически, "Дикие Шершни" создали собственную "частную ПВО" еще до того, как в Украине появилось такое официальное понятие. Когда два года назад мы разрабатывали перехватчик Sting, то поняли, что наши пилоты должны тестировать его вместе с военными.

Поэтому мы создали группу "Ночные Шершни". Первоначально они тестировали первые перехватчики в боевых условиях. Когда Sting начал показывать результаты, появилась большая потребность в обучении военных пилотов. Поэтому "Ночные шершни" стали группой инструкторов, а впоследствии превратились в учебный центр.

Поэтому к моменту, когда Кабмин официально утвердил экспериментальный проект по созданию частной ПВО, у нас она уже фактически была. Не было только механизма, чтобы оформить это юридически.

Фото: мобильная огневая группа прикрывает небо (Getty Images)

– Какие ключевые задачи частной ПВО – это отслеживание воздушных целей, РЭБ или их уничтожение?

– Обычно основная задача частной ПВО – защищать определенный периметр. Но мы компания, занимающаяся производством дронов, в частности – перехватчиков. И мы хотим быть максимально интегрированы в процесс уничтожения вражеских целей.

То есть мы идем по тому пути, где имеем наибольшую экспертизу и можем максимально эффективно использовать наши разработки и ресурсы – это люди, транспорт, оборудование, дроны и обустроенные позиции. Весь информационный и огневой каркас обеспечивают военные. ВСУ предоставляют радарное поле и координаты целей, поскольку у частного сектора нет доступа к таким технологиям.

Поэтому мы работаем исключительно в рамках единой интегрированной системы ПВО. Для нас это не коммерческая услуга, а опыт реального боевого применения. Мы собираем и анализируем эти данные, чтобы усовершенствовать наши технологии.

Что входит в частную ПВО

– О каких средствах уничтожения идет речь – дроны-перехватчики, турели, ПЗРК?

– Идеальная частная ПВО, которую бизнес может реализовать уже сегодня – это комбинация трех компонентов: дронов, турелей и систем РЭБ.

Конечно, если какая-то компания каким-то образом сможет приобрести дефицитные ПЗРК или даже комплекс Patriot для защиты собственных объектов – это было бы лучшим решением, а сам бизнес стал бы самым привлекательным работодателем в регионе. Однако в реальных условиях дроны, турели и РЭБ – это максимум, приближенный к идеалу.

Экономический смысл инвестировать в такую технологическую комбинацию может быть у крупных холдингов. Да, это дорого. Но это дешевле, чем последствия прилета одного "Шахеда", который может уничтожить объект стоимостью 50 млн долларов вместе с продукцией на аналогичную сумму. При этом гарантии безопасности на 100% никто не даст, но бизнес понимает, что действовать необходимо.

Фото: комплекс Patriot и немецкий военный (Getty Images)

– ПВО эшелонирована, она имеет несколько уровней. Частная ПВО – не исключение?

– Если бизнес стремится повысить свои шансы на выживание, нужно строить несколько эшелонов обороны. Ближним эшелоном (непосредственно у инфраструктуры) должны стать автоматизированные турели. А первым, дальним эшелоном – дроны.

Нельзя просто посадить операторов БПЛА возле забора завода или терминала и ждать. Перехват должен происходить на расстоянии 30-50 км от цели. Если представить это в виде защитного кольца с радиусом в 35 километров, становится понятным масштаб задачи.

Поэтому для частных компаний существует два рациональных пути: инвестировать локально в огневые турели (объектовую ПВО) и покупать дроны для военных, финансируя регулярные подразделения перехватчиков, или строить собственную масштабную частную систему ПВО. Но развертывание последней – это миллионы долларов, где самые большие затраты придутся именно на начальный этап.

При этом важно помнить, что частная ПВО является компонентом общей системы противовоздушной обороны. Она не может существовать раздельно, ведь действовать автономно в нашем воздушном пространстве просто невозможно.

А взаимодействие с военными – это всегда компромисс. Бизнес не может самовольно выбрать точку на карте и развернуть там силы. Локации оборонных позиций согласовываются с командованием. Предприятие предлагает защитить конкретный объект, а военные анализируют: свободна ли эта зона, не мешает ли это работе армейской авиации и вписывается ли это в общий план обороны.

Фото: мобильная огневая группа в защите от вражеских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

– Насколько растет защищенность конкретного объекта с развитием ПВО?

– Создание локальной защиты действительно увеличивает шансы на сбивание вражеских целей, но стопроцентную гарантию никто не дает. Все зависит от готовности компании инвестировать в собственную ПВО и защиту объектов. Это не просто установка сигнализации, камер наблюдения или противопожарной системы. Все гораздо сложнее.

На словах концепция "частной ПВО" звучит очень модно и привлекательно, но на практике это сверхсложный процесс, ведь раньше бизнес ничем подобным не занимался. Приходится делать то, чего никто никогда не делал.

Если создавать только локальные элементы, шансы на успех минимальны. Едва ли можно защитить, например, большой терминал на все 100%. Защитить его на 20% – реалистично, но стоимость этих процентов будет колоссальной.

Возможно, гораздо проще и эффективнее задонатить эти средства военным – именно тому подразделению ПВО, которое уже прикрывает ваш объект. Увеличить их возможности более рационально, чем строить что-то с нуля. Ведь если на объект летит 10 "Шахедов", девять из которых сбивают, а один все-таки долетает и разрушает все – частная инициатива не спасет.

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Кто работает в частной ПВО

- Если вы не будете продавать услугу, то в чем разница по сравнению с "армейской" ПВО?

– Если мы не планируем продавать услуги коммерческой ПВО, то в чем тогда смысл? Это – защита государства. У нас есть дроны и есть люди, умеющие ими управлять. Государству сейчас критически необходимы такие возможности, а у нас есть соответствующая экспертиза. Имея такие ресурсы мы не можем их не использовать.

К тому же половина состава нашего подразделения частной ПВО – это ветераны, которые уже уволены с военной службы по состоянию здоровья, но хотят продолжать приносить реальный результат для защиты страны.

В то же время, это прежде всего инструкторы, которые ежемесячно бесплатно обучают сотни военнослужащих. Поэтому у нас не линейная модель "частной ПВО". Наш формат – это учебный центр и подразделение ПВО в едином целом.

– Могут ли бизнесы договариваться о вашей работе на их объектах?

Иногда предприятия предлагают предоставить свои территории для размещения наших локаций или пунктов дистанционного запуска дронов. Они рассматривают это как донат или взаимовыгодное сотрудничество: бизнес дает охраняемую площадку, а вместо этого рассчитывает на защиту своего объекта.

Повышает ли это общие шансы на безопасность? Да. Здесь же возникает серьезный конфликт интересов. Коммерческий сектор часто воспринимает "частную ПВО" как обычную услугу: если ты заплатил или предоставил ресурсы, то должен получить 100% гарантированный результат. Однако в реалиях противовоздушной обороны такого не бывает.

Поэтому мы не продаем эту услугу – бизнес часто не готов к военной реальности. Если компания хочет предоставить свою площадку под наши споты, мы готовы рассмотреть такую возможность. Тем не менее, мы работаем исключительно под руководством Воздушных сил ВСУ и выполняем задачи в рамках общей безопасности региона, а не точечной защиты конкретного предприятия.

Например, если наш экипаж базируется у зернового элеватора, но штаб дает команду перехватить летящий на соседнюю нефтебазу "Шахед" – дроны полетят спасать нефтебазу. Мы не можем ответить: "Извините, нам заплатил элеватор, поэтому мы будем ждать, пока прилетит именно сюда". Это так не работает.

– Могут ли приобщаться гражданские к частной ПВО?

– Да, гражданские лица могут присоединиться к нашей команде как официальные сотрудники. К примеру, вскоре мы откроем набор споттеров. Это человек, отвечающий за подготовку перехватчика непосредственно на позиции: заряжает аккумуляторы, транспортирует дрон к месту пуска.

Но это непросто: это работа со взрывчаткой в сложных условиях, постоянные ночные изменения в любую погоду, в мороз или дождь, позиция споттера может стать целью вражеских "Шахедов" или других средств поражения врага.

Поэтому работа не из легких, но мы предлагаем достойную заработную плату. Готовы обучать людей с нуля, однако в первую очередь заинтересованы в кандидатах с опытом. Жизненный опыт показывает, что иногда даже опытные люди не способны работать в системе, поэтому отбор будет жестким, мы тщательно отбираем кандидатов.

– Насколько распространена практика частной ПВО среди подразделений?

– Разрешений на создание частных подразделений ПВО государство выдало достаточно много, но известно лишь несколько успешных кейсов.

Вероятно, большинство проектов сейчас находятся на этапе зарождения и формирования. Некоторые вновь созданные подразделения частной ПВО обращаются к нам, чтобы приобрести дроны, наземные станции или научить своих специалистов. То есть, они только формируются. В целом создание компонентов частной ПВО – это длительный и дорогостоящий процесс, который многие бросают на полпути.

– Есть ли уже какие-то весомые результаты частной ПВО в Украине?

– Сейчас публично известно лишь о нескольких успешных примерах создания частной ПВО, преимущественно это крупные государственные и частные корпорации, имеющие финансовую способность вкладывать в это средства.

Их подразделения действительно сбивают вражеские цели. Однако это не массовое явление, измеряемое сотнями случаев в месяц. Пока это единичные примеры успешной инициативы, где есть реальный результат, хотя глобально на общую картину он не влияет.

Наше подразделение не предоставляет услуги защиты отдельных объектов, но работает системно и с регулярными результатами. На счету "Ночных Шершней" уже более 60 сбитых целей. На общем фоне это позволяет утверждать, что сейчас это самое успешное подразделение частной ПВО в Украине.

Как только мы выйдем на серийное производство перехватчиков реактивных беспилотников (в частности, Sting S), эта эффективность возрастет в разы. В перспективе, если мы увидим реальную действенность, мы будем масштабировать свою сеть ПВО настолько, насколько хватит ресурсов.

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