"Нова пошта" запустила приватну ППО та вже збиває "Шахеди"

"Нова пошта" реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони й має на рахунку збиття російських ударних дронів, заявив співвласник групи компаній Nova В'ячеслав Климов.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з 12-го Київського міжнародного економічного форуму "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?".
За словами Климова, "Нова пошта" належить до небагатьох компаній, які втілили такий проєкт.
"Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття "шахедів", - сказав він.
Співвласник компанії наголосив на важливості подальшого розвитку приватних проєктів ППО. На його думку, бізнес може брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключно сферою відповідальності держави.
Климов також зазначив, що бізнес може створювати власні пожежні служби на своїх виробництвах. За його словами, у "Новій пошті" співробітники самостійно гасять значну частину пожеж, що виникають унаслідок атак, і не чекають на приїзд рятувальників ДСНС.
Зараз великі компанії шукають у Європі пожежні машини, щоб створити власні служби, додав Климов.
"Це наша власність, в чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?", - сказав Климов.
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Приватна ППО в Україні поки що лишається радше винятком, ніж правилом. У розмові з РБК-Україна представник компанії "Дикі Шершні" зазначив, що держава видала доволі багато дозволів на створення приватних підрозділів ППО, проте публічно відомо лише про кілька успішних кейсів. За його словами, це переважно великі державні та приватні корпорації, які мають фінансову спроможність вкладати в таку оборону кошти.
Також у "Диких Шершнях" наголосили, що така ППО не може працювати окремо від державної системи: локації позицій узгоджуються з командуванням. За словами представника компанії, ідеальна приватна ППО, яку бізнес може створити вже сьогодні, поєднує дрони-перехоплювачі, турелі та засоби РЕБ. Перехоплення при цьому має відбуватися на відстані 30–50 км від цілі. На рахунку підрозділу "Нічні Шершні" компанії він назвав понад 60 збитих цілей.