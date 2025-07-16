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Очереди отменяются: "Новая почта" разрешила самостоятельно отправлять и получать посылки

Среда 16 июля 2025 12:22
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Очереди отменяются: "Новая почта" разрешила самостоятельно отправлять и получать посылки Фото: "Новая почта" запускает сервис самообслуживания (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Новая почта" внедряет новый сервис - терминалы самообслуживания, которые позволяют клиентам быстро и бесконтактно отправлять и получать посылки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы почтового оператора.

В чем суть нововведения

Терминалы разработаны для тех, кто хочет:

  • сэкономить время - процесс занимает всего 2-3 минуты;
  • избежать очередей - нет необходимости ждать в очереди к оператору;
  • не контактировать с работником - вся процедура полностью самостоятельная;
  • иметь удобный доступ - терминалы уже устанавливают во многих отделениях.

"Несколько кликов - и посылка уже направляется к получателю", - отмечают в компании.

Как воспользоваться терминалом

Чтобы воспользоваться терминалом самообслуживания, нужно:

  • подготовить посылку - она должна быть предварительно упакована, а если упаковки нет, ее можно приобрести у работника отделения;
  • отсканировать штрихкод - для этого используйте код из накладной, реестра посылок или клиентскую карточку в приложении "Новой почты";
  • наклеить этикетку - терминал напечатает маркировку, которую нужно закрепить на посылке;
  • оплатить доставку - через POS-терминал (картой или другим безналичным способом);
  • оставить посылку - положите упакованную и промаркированную посылку в специально отведенную зону рядом с терминалом.

В компании отмечают:

  • посылка должна быть предварительно упакована;
  • максимальная объявленная стоимость - до 100 000 гривен;
  • оплата - исключительно безналичная (наличные терминал не принимает).

Этот сервис подойдет тем, кто не хочет стоять в очередях, предпочитает самостоятельность или стремится минимизировать общение. Кроме того, это хорошее решение для офисных работников, предпринимателей, студентов и других, кому важна скорость и удобство.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Новая почта" напомнила об услуге "Пункт передачи", которая позволяет временно оставить посылку, чемодан или другие вещи в отделении, почтомате или пункте выдачи для хранения или дальнейшей передачи. Сервис работает по принципу "оставил - забрал", подходит для путешествий или доставки без определенного получателя. Хранение - до 7 дней (или до 3 дней для паллет), далее - за дополнительную плату.

Также мы писали, что украинцы теперь могут напрямую заказывать одежду и обувь из чешского онлайн-магазина Footshop благодаря партнерству с "Новой почтой". Доставка стартует от 99 гривен, длится минимум 4 дня, а возврат - бесплатный до 30 дней.

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