Очереди отменяются: "Новая почта" разрешила самостоятельно отправлять и получать посылки

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы почтового оператора.

Этот сервис подойдет тем, кто не хочет стоять в очередях, предпочитает самостоятельность или стремится минимизировать общение. Кроме того, это хорошее решение для офисных работников, предпринимателей, студентов и других, кому важна скорость и удобство.

"Несколько кликов - и посылка уже направляется к получателю", - отмечают в компании.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Новая почта" напомнила об услуге "Пункт передачи", которая позволяет временно оставить посылку, чемодан или другие вещи в отделении, почтомате или пункте выдачи для хранения или дальнейшей передачи. Сервис работает по принципу "оставил - забрал", подходит для путешествий или доставки без определенного получателя. Хранение - до 7 дней (или до 3 дней для паллет), далее - за дополнительную плату.

Также мы писали, что украинцы теперь могут напрямую заказывать одежду и обувь из чешского онлайн-магазина Footshop благодаря партнерству с "Новой почтой". Доставка стартует от 99 гривен, длится минимум 4 дня, а возврат - бесплатный до 30 дней.

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