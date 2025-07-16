Очереди отменяются: "Новая почта" разрешила самостоятельно отправлять и получать посылки
"Новая почта" внедряет новый сервис - терминалы самообслуживания, которые позволяют клиентам быстро и бесконтактно отправлять и получать посылки.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы почтового оператора.
В чем суть нововведения
Терминалы разработаны для тех, кто хочет:
- сэкономить время - процесс занимает всего 2-3 минуты;
- избежать очередей - нет необходимости ждать в очереди к оператору;
- не контактировать с работником - вся процедура полностью самостоятельная;
- иметь удобный доступ - терминалы уже устанавливают во многих отделениях.
"Несколько кликов - и посылка уже направляется к получателю", - отмечают в компании.
Как воспользоваться терминалом
Чтобы воспользоваться терминалом самообслуживания, нужно:
- подготовить посылку - она должна быть предварительно упакована, а если упаковки нет, ее можно приобрести у работника отделения;
- отсканировать штрихкод - для этого используйте код из накладной, реестра посылок или клиентскую карточку в приложении "Новой почты";
- наклеить этикетку - терминал напечатает маркировку, которую нужно закрепить на посылке;
- оплатить доставку - через POS-терминал (картой или другим безналичным способом);
- оставить посылку - положите упакованную и промаркированную посылку в специально отведенную зону рядом с терминалом.
В компании отмечают:
- посылка должна быть предварительно упакована;
- максимальная объявленная стоимость - до 100 000 гривен;
- оплата - исключительно безналичная (наличные терминал не принимает).
Этот сервис подойдет тем, кто не хочет стоять в очередях, предпочитает самостоятельность или стремится минимизировать общение. Кроме того, это хорошее решение для офисных работников, предпринимателей, студентов и других, кому важна скорость и удобство.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Новая почта" напомнила об услуге "Пункт передачи", которая позволяет временно оставить посылку, чемодан или другие вещи в отделении, почтомате или пункте выдачи для хранения или дальнейшей передачи. Сервис работает по принципу "оставил - забрал", подходит для путешествий или доставки без определенного получателя. Хранение - до 7 дней (или до 3 дней для паллет), далее - за дополнительную плату.
Также мы писали, что украинцы теперь могут напрямую заказывать одежду и обувь из чешского онлайн-магазина Footshop благодаря партнерству с "Новой почтой". Доставка стартует от 99 гривен, длится минимум 4 дня, а возврат - бесплатный до 30 дней.
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