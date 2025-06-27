ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Новая почта" запускает прямую доставку из чешского онлайн-магазина

Украина, Пятница 27 июня 2025 12:37
UA EN RU
"Новая почта" запускает прямую доставку из чешского онлайн-магазина Фото: Новая почта будет доставлять одежду и обувь из Чехии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские покупатели теперь имеют возможность напрямую заказывать популярные бренды уличной одежды и обуви из Чехии. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между "Новой почтой" и чешским онлайн-магазином Footshop.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Доставка и оплата

"Новая почта" доставляет заказы Footshop по Украине. Оплатить заказ можно онлайн или при получении. Возврат товара возможен бесплатно в течение 30 дней.

Стоимость международной доставки стартует от 99 гривен. Доставка в Украину занимает не менее четырех дней.

"Новая почта отвечает за весь логистический маршрут: ежедневно мы забираем заказы со склада Footshop в Праге, занимаемся таможенным оформлением и доставкой в Украину. Только за апрель мы привезли более 7 тысяч заказов, и спрос растет", - рассказал Андрей Артеменко, CEO "Новой почты" в Чехии.

Footshop выходит на украинский рынок

Footshop имеет всего 2,8 млн клиентов. Кроме оригинальной обуви и одежды, магазин предлагает скидки и акции. Украина стала для компании новым стратегическим рынком, и "Новая почта" обеспечивает прямой канал доставки. На сайте доступна украиноязычная версия.

Новая почта готовит новые интеграции

В компании отмечают, что сотрудничество с Footshop - только начало. "Новая почта" уже ведет переговоры с другими чешскими онлайн-магазинами, которые планируют выйти на украинский рынок.

Напомним, ранее "Новая почта" проводила акцию, по которой украинцы могли заказать доставку товаров из польских интернет-магазинов.

Недавно "Новая почта" изменила принцип расчета стоимости международной доставки: теперь оплата осуществляется по фактическому, а не объемному весу посылки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Нова пошта
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу