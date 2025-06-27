"Новая почта" запускает прямую доставку из чешского онлайн-магазина
Украинские покупатели теперь имеют возможность напрямую заказывать популярные бренды уличной одежды и обуви из Чехии. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между "Новой почтой" и чешским онлайн-магазином Footshop.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Доставка и оплата
"Новая почта" доставляет заказы Footshop по Украине. Оплатить заказ можно онлайн или при получении. Возврат товара возможен бесплатно в течение 30 дней.
Стоимость международной доставки стартует от 99 гривен. Доставка в Украину занимает не менее четырех дней.
"Новая почта отвечает за весь логистический маршрут: ежедневно мы забираем заказы со склада Footshop в Праге, занимаемся таможенным оформлением и доставкой в Украину. Только за апрель мы привезли более 7 тысяч заказов, и спрос растет", - рассказал Андрей Артеменко, CEO "Новой почты" в Чехии.
Footshop выходит на украинский рынок
Footshop имеет всего 2,8 млн клиентов. Кроме оригинальной обуви и одежды, магазин предлагает скидки и акции. Украина стала для компании новым стратегическим рынком, и "Новая почта" обеспечивает прямой канал доставки. На сайте доступна украиноязычная версия.
Новая почта готовит новые интеграции
В компании отмечают, что сотрудничество с Footshop - только начало. "Новая почта" уже ведет переговоры с другими чешскими онлайн-магазинами, которые планируют выйти на украинский рынок.
Напомним, ранее "Новая почта" проводила акцию, по которой украинцы могли заказать доставку товаров из польских интернет-магазинов.
Недавно "Новая почта" изменила принцип расчета стоимости международной доставки: теперь оплата осуществляется по фактическому, а не объемному весу посылки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.