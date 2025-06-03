"Новая почта" объяснила, почему у некоторых клиентов блокируется наложенный платеж

В сети распространяется информация о якобы ограничении наложенного платежа от "Новой почты". Компания разъяснила, что массовых ограничений нет, но действуют новые правила из-за требований государства.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" .

"Новая почта" заявила, что не ограничивает количество посылок с наложенным платежом. Проблемы возникают только в случае, если физическое лицо регулярно получает значительные суммы, что вызывает подозрение относительно предпринимательской деятельности без регистрации.

Компания вынуждена соблюдать требования закона №361-IX, который обязывает финансовые учреждения, в том числе NovaPay, проверять финансовые операции клиентов - происхождение средств, их цель, характер и связи.

Кого могут проверить

Проверять могут:

физических лиц, которые регулярно получают крупные наложенные платежи;

тех, кто использует сервис для торговли, но не зарегистрирован как ФОП.

В таких случаях NovaPay имеет право временно приостановить предоставление финуслуг, пока клиент не предоставит объяснения относительно источника средств.

Как избежать проблем с наложенным платежом

"Новая почта" советует тем, кто начинает или ведет торговлю:

зарегистрировать ФОП или другую форму бизнеса;

заключить договор с компанией на доставку и денежные переводы.

"Мы не ограничиваем посылки. Мы создаем удобные условия для клиентов, но в то же время вынуждены соблюдать закон", - заявили в "Новой почте".