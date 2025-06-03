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"Нова пошта" пояснила, чому у деяких клієнтів блокується післяплата

Вівторок 03 червня 2025 10:38
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"Нова пошта" пояснила, чому у деяких клієнтів блокується післяплата Фото: Відправлення посилок "Новою поштою" (novaposhta.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

У мережі шириться інформація про нібито обмеження післяплати від "Нової пошти". Компанія роз’яснила, що масових обмежень немає, але діють нові правила через вимоги держави.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти".

"Нова пошта" заявила, що не обмежує кількість посилок із післяплатою. Проблеми виникають лише у разі, якщо фізична особа регулярно отримує значні суми, що викликає підозру щодо підприємницької діяльності без реєстрації.

Компанія змушена дотримуватися вимог закону №361-IX, який зобов’язує фінансові установи, зокрема NovaPay, перевіряти фінансові операції клієнтів - походження коштів, їхню мету, характер та зв'язки.

Кого можуть перевірити

Перевіряти можуть:

  • фізичних осіб, які регулярно отримують великі післяплати;
  • тих, хто використовує сервіс для торгівлі, але не зареєстрований як ФОП.

У таких випадках NovaPay має право тимчасово призупинити надання фінпослуг, поки клієнт не надасть пояснення щодо джерела коштів.

Як уникнути проблем з післяплатою

"Нова пошта" радить тим, хто починає або веде торгівлю:

  • зареєструвати ФОП або іншу форму бізнесу;
  • укласти договір з компанією на доставку та грошові перекази.

"Ми не обмежуємо посилки. Ми створюємо зручні умови для клієнтів, але водночас змушені дотримуватися закону", - заявили в "Новій пошті".

Раніше РБК-Україна писало, що "Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку - тепер вартість посилок розраховується за фактичною, а не об’ємною вагою. Також запровадили точнішу градацію цін для легких вантажів.

Ми також розповідали, що NovaPay (група "Нова пошта") запустила власну кредитну картку з пільговим періодом до 62 днів і лімітом до 200 тисяч гривень. Реальна ставка - 79,59% річних. Компанія прагне розширити кредитний портфель, який за рік зріс у 2,5 раза, але поки що залишається малим на тлі ринку.

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Новая почта ФОП посилки
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