"Нова пошта" пояснила, чому у деяких клієнтів блокується післяплата

У мережі шириться інформація про нібито обмеження післяплати від "Нової пошти". Компанія роз’яснила, що масових обмежень немає, але діють нові правила через вимоги держави.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти".

"Нова пошта" заявила, що не обмежує кількість посилок із післяплатою. Проблеми виникають лише у разі, якщо фізична особа регулярно отримує значні суми, що викликає підозру щодо підприємницької діяльності без реєстрації. Компанія змушена дотримуватися вимог закону №361-IX, який зобов’язує фінансові установи, зокрема NovaPay, перевіряти фінансові операції клієнтів - походження коштів, їхню мету, характер та зв'язки. Кого можуть перевірити Перевіряти можуть: фізичних осіб, які регулярно отримують великі післяплати;

тих, хто використовує сервіс для торгівлі, але не зареєстрований як ФОП. У таких випадках NovaPay має право тимчасово призупинити надання фінпослуг, поки клієнт не надасть пояснення щодо джерела коштів. Як уникнути проблем з післяплатою "Нова пошта" радить тим, хто починає або веде торгівлю: зареєструвати ФОП або іншу форму бізнесу;

укласти договір з компанією на доставку та грошові перекази. "Ми не обмежуємо посилки. Ми створюємо зручні умови для клієнтів, але водночас змушені дотримуватися закону", - заявили в "Новій пошті".