ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

"Новая Почта" предупреждает о задержках с доставкой посылок

16:53 10.08.2026 Пн
1 мин
Россия обстрелами разрушает сортировочные центры компании
aimg Елена Бджола
"Новая Почта" предупреждает о задержках с доставкой посылок Фото: сортировочный центр "Новой Почты", разрушенный российскими обстрелами (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Заказанные украинцами посылки могут прийти в отделение с задержкой. Есть веская причина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ пресс-службы "Новой Почты" клиенту в Threads.

Посылки НП могут задерживаться

Украинец спросил, почему его посылку "катают туда-сюда по стране".

&quot;Новая Почта&quot; предупреждает о задержках с доставкой посылок

На что пресс-служба ответила: да, почтовые отправления могут задерживаться и невовремя доставляться в отделение.

"Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке", - отметила пресс-служба.

Также "Новая Почта" извинилась перед клиентами за возможные неудобства и поблагодарила за понимание.

Россия атакует "Новую почту"

Ранее РБК-Украина писало, что 5 августа Россия выпустила по Украине 28 ракет, среди которых баллистические "Искандер-М", а также 115 ударных беспилотников. "Новая почта'' также попала под массированную атаку.

Также сообщалось, что 3 августа российский удар уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках Черниговской области.

Кроме того, 2 августа в результате российского удара в Харьковской области разрушен почтовый терминал "Новой почты". Через два попадания по терминалу погиб сотрудник компании-перевозчика.

Еще 31 июля оккупанты атаковали Полтаву. В городе в результате вражеского обстрела был разрушен сортировочный терминал "Новой почты".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Нова пошта Война России против Украины
Новости
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов