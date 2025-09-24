ua en ru
Посылки задерживаются? "Новая почта" предупредила о рассылке от мошенников

Среда 24 сентября 2025 19:20
Посылки задерживаются? "Новая почта" предупредила о рассылке от мошенников Фото: "Новая почта" предупредила о фишинговой рассылке от мошенников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мошенники рассылают SMS-сообщения якобы от "Новой почты". Эти сообщения не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Клиенты "Новой почты" начали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится: "Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса".

В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле - для сбора личных и банковских данных.

Посылки задерживаются? &quot;Новая почта&quot; предупредила о рассылке от мошенников

"Не переходите по ссылке в SMS и не делитесь личными данными. Удалите сообщение и предупредите близких, особенно пожилых людей, которые могут не заподозрить обмана", - отметили в компании.

Там отметили, что вся официальная коммуникация "Новой почты" ведется только по официальным каналам:

  • сайт;
  • мобильное приложение;
  • социальные сети;
  • SMS-сообщения.

Новости "Новой почты"

Напомним, "Новая почта" является одним из двух крупнейших операторов почтовой связи в Украине, который имеет сеть из более 12 тысяч отделений и 27 тысяч почтоматов и около 34 тысяч работников.

Ранее стало известно, что в рамках сотрудничества с ЕБРР"Новая почта" сократит персонал на 10%.

Также мы сообщали, что "Новая почта" изменила правила доставки в США из-за изменений в законодательстве. Отныне все отправления будут подлежать начислению пошлины.

