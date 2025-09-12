Много разговоров: НБУ ждет от "Укрпочты" пакет документов для создания банка

Национальный банк Украины ожидает от "Укрпочты" полный пакет документов для рассмотрения вопроса о создании банка. Пока что со стороны этого госпредприятия одни разговоры.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Пышный подтвердил, что НБУ обращался к правительству с письмом о планах "Укрпочты" создать банк "в ответ на запрос относительно фискальных рисков, которые видит Национальный банк".

"Мы действительно идентифицировали возможность потребности докапитализации "Укрпочты"", - сказал он.

Условия для согласования

По словам Пышного, владелец нового банка (т.е. "Укрпочта", - ред.) должен соответствовать требованиям законодательства. В частности, быть финансово состоятельным, иметь эффективную систему корпоративного управления, четкую стратегию и понимание развития будущего банка.

"Мы ждем от наблюдательного совета "Укрпочты" и от владельца, функцию которого выполняет Министерство развития общин и инфраструктуры, соответствующих документов. Есть четкая процедура, давайте не говорить без конца об этих темах, а начнем рассмотрение пакета документов", - подчеркнул он.

Позиция НБУ

Пышный подчеркнул, что все должны осознавать уровень ответственности и за качество подготовки документов, и за стратегию.

"Это должно быть и на уровне наблюдательного совета, и акционера, и конкретных должностных лиц. Много разговоров, давайте перейдем к формулировке и обсуждению соответствия требованиям", - подчеркнул Пышный.